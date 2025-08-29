Tragere la sorți. Cu cine joacă Universitatea Craiova în Conference League: adversare, locul, data și ora de desfășurare a meciurilor

În premieră în istoria echipei de fotbal, Universitatea Craiova s-a calificat în faza superioară a Conference League.
În urma tragerii la sorți Universitatea Craiova va întâlni:
acasă: Sparta Praga, Mainz, NOAH
deplasare: Rapid Viena, AEK Atena, Rakow
Cele 36 de echipe sunt repartizate în șase grupe valorice, în funcție de coeficientul de club UEFA. Echipa oltenilor este plasată în ultima urnă.
Spre deosebire de sezonul trecut, când tragerea la sorți se făcea manual, extrăgându-se echipele una câte una, de această dată procesul va fi complet digitalizat: calculatorul va stabili simultan toți adversarii și programul meciurilor - acasă și în deplasare -, urmând ca acestea să fie anunțate treptat, urnă cu urnă.
Fiecare echipă va întâlni câte un adversar din fiecare dintre cele șase urne, disputând un meci acasă și unul în deplasare în cadrul fiecărei perechi de grupe: 1-2, 3-4 și 5-6.
Programul definitiv al meciurilor, locul, data și ora de desfășurare, va fi comunicat de UEFA în cursul zilei de duminică, 31 august 2025.
Urnele valorice pentru tragerea la sorți Conference League
Urna 1: Fiorentina, AZ Alkmaar, Șahtior, Slovan Bratislava, Rapid Viena, Legia
Urna 2: Sparta Praga, Dinamo Kiev, Crystal Palace, Lech Poznan, Rayo Vallecano, Shamrock Rovers
Urna 3: Omonia Nicosia, Mainz, Strasbourg, Jagiellonia, Celje, Rijeka
Urna 4: Zrinjski Mostar, Lincoln Red Imps, KuPS, AEK Atena, Aberdeen, Drita
Urna 5: Breidablik, Sigma Olomouc, Samsunspor, Rakow, AEK Larnaca, Shkendija
Urna 6: Hacken, Lausanne, Universitatea Craiova, Hamrun, Noah, Shelbourne
Programul sezonului 2025-2026 de Conference League:
Etapa 1: 2 octombrie
Etapa 2: 23 octombrie
Etapa 3: 6 noiembrie
Etapa 4: 27 noiembrie
Etapa 5: 11 decembrie
Etapa 6: 18 decembrie
Play-off: 19 și 26 februarie 2026
Optimi: 12 și 19 martie 2026
Sferturi: 9 și 16 aprilie 2026
Semifinale: 30 aprilie și 7 mai 2026
Finala: 27 mai 2026 (Leipzig)