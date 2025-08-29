Tragere la sorți. Cu cine joacă Universitatea Craiova în Conference League: adversare, locul, data și ora de desfășurare a meciurilor

În premieră în istoria echipei de fotbal, Universitatea Craiova s-a calificat în faza superioară a Conference League.

În urma tragerii la sorți Universitatea Craiova va întâlni:

acasă: Sparta Praga, Mainz, NOAH

deplasare: Rapid Viena, AEK Atena, Rakow

Cele 36 de echipe sunt repartizate în șase grupe valorice, în funcție de coeficientul de club UEFA. Echipa oltenilor este plasată în ultima urnă.

Spre deosebire de sezonul trecut, când tragerea la sorți se făcea manual, extrăgându-se echipele una câte una, de această dată procesul va fi complet digitalizat: calculatorul va stabili simultan toți adversarii și programul meciurilor - acasă și în deplasare -, urmând ca acestea să fie anunțate treptat, urnă cu urnă.

Fiecare echipă va întâlni câte un adversar din fiecare dintre cele șase urne, disputând un meci acasă și unul în deplasare în cadrul fiecărei perechi de grupe: 1-2, 3-4 și 5-6.

Programul definitiv al meciurilor, locul, data și ora de desfășurare, va fi comunicat de UEFA în cursul zilei de duminică, 31 august 2025.

Urnele valorice pentru tragerea la sorți Conference League

Urna 1: Fiorentina, AZ Alkmaar, Șahtior, Slovan Bratislava, Rapid Viena, Legia

Urna 2: Sparta Praga, Dinamo Kiev, Crystal Palace, Lech Poznan, Rayo Vallecano, Shamrock Rovers

Urna 3: Omonia Nicosia, Mainz, Strasbourg, Jagiellonia, Celje, Rijeka

Urna 4: Zrinjski Mostar, Lincoln Red Imps, KuPS, AEK Atena, Aberdeen, Drita

Urna 5: Breidablik, Sigma Olomouc, Samsunspor, Rakow, AEK Larnaca, Shkendija

Urna 6: Hacken, Lausanne, Universitatea Craiova, Hamrun, Noah, Shelbourne

Programul sezonului 2025-2026 de Conference League:

Etapa 1: 2 octombrie

Etapa 2: 23 octombrie

Etapa 3: 6 noiembrie

Etapa 4: 27 noiembrie

Etapa 5: 11 decembrie

Etapa 6: 18 decembrie

Play-off: 19 și 26 februarie 2026

Optimi: 12 și 19 martie 2026

Sferturi: 9 și 16 aprilie 2026

Semifinale: 30 aprilie și 7 mai 2026

Finala: 27 mai 2026 (Leipzig)