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Universitatea Cluj a remizat cu Dinamo Kiev în primul tur preliminar al Europa League

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faza de joc din meciul dinamo kiev - u cluj
Foto: Profimedia
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Echipa Universitatea Cluj a terminat la egalitate joi seara, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia ucraineană Dinamo Kiev, în prima manşă a primului tur preliminar din Liga Europa.

La Lublin, Shaparenko l-a încercat primul pe portarul Neofytos, dar acesta a reţinut, în minutul 8. Acelaşi Shaparenko l-a lansat pe Voloshyn, în careu, însă ucraineanul a trimis pe lângă bară, în minutul 19.

Replica elevilor lui Bergodi a venit abia în minutul 37, când Mendy a rămas singur cu portarul dinamovist, dar nu a putut înscrie, relatează News.ro.

Neofytos a fost la post la devierea coechipierului Iulian Cristea, în minutul 47, apoi a venit acţiunea personală a lui Coubiş, care nu a reuşit să concretizeze în minutul 56. Neofytos a apărat la Buialskyi, în minutul 67, şi un minut mai târziu, la mingea expediată de Ponomarenko.

Shaparenko a lovit bara transversală, în minutul 80, pentru ca cinci minute mai târziu să se stingă o parte a nocturnei de pe stadionul din Lublin şi meciul să fie întrerupt aproape opt minute.

După reluare, ambele echipe au părut că se mulţumesc cu rezultatul de egalitate şi Dinamo Kiev – Universitatea Cluj s-a terminat 0-0.

DINAMO KIEV: Neshcheret – Kedziora, Bilovar, Mykhavko, Dubinchak – Pikhalyonok (Buialskyi 61), Brazhko, Shaparenko – Voloshyn (Ogundana 90+2), Ponomarenko, Redushko.
Antrenor: Igor Kostiuk

U CLUJ: Neofytos – Stanojev, I. Cristea, Coubiş, Chipciu – Codrea, Drammeh (Pedro Pinho 84) – M. Ştefănescu, Bic, O. Mendy (A. Friday 65) – Macalou (Alibek Aliev 74).
Antrenor: Cristiano Bergodi

Cartonaşe galbene: - / Drammeh 72

Arbitru: Joonas Jaanovits (Estonia)

 

Editor : Liviu Cojan

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