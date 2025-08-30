Universitatea Craiova și-a aflat programul complet în Conference League. Oltenii încep faza principală în deplasare

Universitatea Craiova şi-a aflat, vineri, adversarele din faza principală a Conference League, în urma tragerii la sorţi care a avut loc la Monaco. Printre adversare se numără două echipe cu români, Rakow şi AEK Atena, pe care oltenii le vor înfrunta în deschiderea şi în încheierea grupei. La AEK este legitimat Răzvan Marin şi la Rakow joacă Bogdan Racoviţan.

Potrivit clubului craiovean, primul meci al oltenilor este cel din deplasare cu Rakow, la 2 octombrie, şi ultimul estr cu AEK, la 18 decembrie, relatează News.ro.

Programul complet:

2 octombrie 2025, 21:00 – Rakow Czestochowa – Universitatea Craiova

23 octombrie 2025, 21:00 – Universitatea Craiova - FC Noah

6 noiembrie 2025, 21:00 – SK Rapid – Universitatea Craiova

27 noiembrie 2025, 18:45 – Universitatea Craiova - 1. FSV Mainz 05

11 decembrie 2025, 18:45 – Universitatea Craiova - AC Sparta Praga

18 decembrie 2025, 21:00 – AEK Atena – Universitatea Craiova

Lotul Universității Craiova a suferit foarte multe modificări în această vară, iar acesta a ajuns să fie cotat la 22,5 milioane de euro pe transfermarkt. Mai slab din acest punct de vedere stă doar Noah (12 milioane de euro), unde tocmai Takuto Oshima (ex-Craiova) este cel mai valoros jucător (1,2 milioane de euro), scrie Digi Sport.

Următoarea din punct de vedere al valorii este Rakow, cu 37 de milioane de euro, unde joacă stoperul român Bogdan Racovițan. Cel mai important jucător al polonezilor este portarul de 22 de ani Kacper Trelowski (patru milioane de euro).

Apoi urmează Rapid Viena. Austriecii au o cotă de 40 de milioane de euro pe același site de specialitate, cel mai valoros fiind fundașul central Serge-Philippe Raux-Yao, de 5 milioane de euro.

AEK Atena, cu un lot de 71 de milioane de euro, îl are ca vedetă pe Anthony Martial (ex-Manchester United), care a ajuns să valoreze 7,5 milioane de euro. În lotul grecilor se află și Răzvan Marin, transferat în această vară de la Cagliari. Internaționalul român a și marcat pentru noua sa echipă.

Sparta Praga, liderul din Cehia și fosta cunoștință a FCSB-ului din preliminariile sezonului trecut, are un lot cotat la 73 milioane de euro. Lukas Haraslin (7,5 milioane de euro) este MVP-ul din lotul în care se regăsește și Albion Rrahmani, fostul atacant al Rapidului.

Mainz este cea mai valoroasă dintre adversarele Craiovei. Din lotul de 138 de milioane de euro al nemților se detașează Paul Nebel, un mijlocaș ofensiv de 22 de ani cotat la 24 de milioane de euro pe transfermarkt.

