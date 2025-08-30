Live TV

Universitatea Craiova și-a aflat programul complet în Conference League. Oltenii încep faza principală în deplasare

Data publicării:
jucatorii universitatii craiova se bucura dupa calificarea in conference league
Foto: Profimedia

Universitatea Craiova şi-a aflat, vineri, adversarele din faza principală a Conference League, în urma tragerii la sorţi care a avut loc la Monaco. Printre adversare se numără două echipe cu români, Rakow şi AEK Atena, pe care oltenii le vor înfrunta în deschiderea şi în încheierea grupei. La AEK este legitimat Răzvan Marin şi la Rakow joacă Bogdan Racoviţan.

Potrivit clubului craiovean, primul meci al oltenilor este cel din deplasare cu Rakow, la 2 octombrie, şi ultimul estr cu AEK, la 18 decembrie, relatează News.ro.

Programul complet:

  • 2 octombrie 2025, 21:00 – Rakow Czestochowa – Universitatea Craiova
  • 23 octombrie 2025, 21:00 – Universitatea Craiova - FC Noah
  • 6 noiembrie 2025, 21:00 – SK Rapid – Universitatea Craiova
  • 27 noiembrie 2025, 18:45 – Universitatea Craiova - 1. FSV Mainz 05
  • 11 decembrie 2025, 18:45 – Universitatea Craiova - AC Sparta Praga
  • 18 decembrie 2025, 21:00 – AEK Atena – Universitatea Craiova

Lotul Universității Craiova a suferit foarte multe modificări în această vară, iar acesta a ajuns să fie cotat la 22,5 milioane de euro pe transfermarkt. Mai slab din acest punct de vedere stă doar Noah (12 milioane de euro), unde tocmai Takuto Oshima (ex-Craiova) este cel mai valoros jucător (1,2 milioane de euro), scrie Digi Sport.

Următoarea din punct de vedere al valorii este Rakow, cu 37 de milioane de euro, unde joacă stoperul român Bogdan Racovițan. Cel mai important jucător al polonezilor este portarul de 22 de ani Kacper Trelowski (patru milioane de euro).

Apoi urmează Rapid Viena. Austriecii au o cotă de 40 de milioane de euro pe același site de specialitate, cel mai valoros fiind fundașul central Serge-Philippe Raux-Yao, de 5 milioane de euro.

AEK Atena, cu un lot de 71 de milioane de euro, îl are ca vedetă pe Anthony Martial (ex-Manchester United), care a ajuns să valoreze 7,5 milioane de euro. În lotul grecilor se află și Răzvan Marin, transferat în această vară de la Cagliari. Internaționalul român a și marcat pentru noua sa echipă.

Sparta Praga, liderul din Cehia și fosta cunoștință a FCSB-ului din preliminariile sezonului trecut, are un lot cotat la 73 milioane de euro. Lukas Haraslin (7,5 milioane de euro) este MVP-ul din lotul în care se regăsește și Albion Rrahmani, fostul atacant al Rapidului.

Mainz este cea mai valoroasă dintre adversarele Craiovei. Din lotul de 138 de milioane de euro al nemților se detașează Paul Nebel, un mijlocaș ofensiv de 22 de ani cotat la 24 de milioane de euro pe transfermarkt.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
un politist coboara in rapel si intra pe geamul unei locuinte
1
Bărbatul baricadat în casă, în Otopeni, a fost capturat. Momentul în care trupele...
alexandru Rogobete face declaratii
2
Alexandru Rogobete anunţă principalele schimbări în Sănătate, după adoptarea Pachetului 2...
harta moldova romania ucraina marea neagra
3
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea...
fulger furtuna
4
Vremea se schimbă radical, de pe o zi pe alta: meteorologii au anunțat cod galben. Ce...
amara
5
Incendiul uriaș de la Amara a fost stins. Pompierii au acționat cu ajutorul roboților
FOTO Unde a fost văzut Donald Trump, după ce milioane de americani s-au întrebat dacă a murit
Digi Sport
FOTO Unde a fost văzut Donald Trump, după ce milioane de americani s-au întrebat dacă a murit
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de...
pacient de la psihiatrie lasat pe strada
Pacienți de la Psihiatrie, abandonați pe străzi de autorități. Cazul...
dragon’s teeth
Lituania baricadează granița cu Belarus și exclava rusă Kaliningrad...
Greta Thunberg
Greta Thunberg pleacă din nou spre Gaza, la bordul unei flotile cu...
Ultimele știri
Programul FCSB în Europa League. Campioana României joacă primul meci în Olanda
Celebrul chef britanic Gordon Ramsay dezvăluie că a fost operat pentru cancer de piele: „Vă promit că nu e un lifting facial”
Impactul sindromului post-Covid-19 asupra calităţii vieţii, comparabil cu boala Parkinson şi AVC, potrivit experţilor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
craiova1
Cât de în formă sunt adversarii Universității Craiova. Finanțatorul echipei, plin de optimism: „Ne putem califica, sigur că da”
craiova
Tragere la sorți. Cu cine joacă Universitatea Craiova în Conference League: adversare, locul, data și ora de desfășurare a meciurilor
jucatorii craiovei se bucura dupa gol
Conference League. Calificare în faza principală pentru Universitatea Craiova, după ce a învins Istanbul Başakşehir și în Bănie
faza de joc din meciul cfr cluj - BK Haecken
Conference League. CFR Cluj, eliminată din Conference League după o victorie de palmares cu BK Haecken
Basaksehir v Universitatea Craiova - UEFA Conference League
Conference League. Universitatea Craiova, rezultat bun la Istanbul, contra Bașakșehir
Partenerii noștri
Pe Roz
"Eram prea frumoasă ca să fiu gardian de închisoare". Soțiile și iubitele prizonierilor îi puseseră gând rău...
Cancan
E alertă în România: se întâmplă de la 00:00, după domul de căldură ‼️
Fanatik.ro
Cine este Andreea, soția lui Nicolae Stanciu. Ce spunea Anamaria Prodan despre ea la un moment dat: ”Nu era o...
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
Ce preț are geanta vândută de Victoria Beckham. Soția lui David Beckham, în topul celor mai bogate femei
Adevărul
Un român a transformat agricultura într-o afacere de succes cu o cultură exotică. A vândut producția atât în...
Playtech
Celebrul chef Gordon Ramsay, diagnosticat cu cancer. A suferit recent o intervenție chirurgicală delicată
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
Fără milă! Cum l-au numit olandezii pe Dennis Man, scos iarăși de pe teren după 45 de minute
Pro FM
"Miss Perfecțiune". Ștefania, apariție răvășitoare în vacanța pe barcă, în costum de baie roșu. Senzualitatea...
Film Now
Denise Richards se plânge că fostul soț i-a distrus total casa. Aaron se apără: "Am scos podeaua pentru că...
Adevarul
Românii se acuză reciproc de furturile din Grecia. „Nu mai ești în siguranță”
Newsweek
Bolojan, pas în spate: Magistrații ies la pensie tot la 47 ani. Când le crește vârsta de pensionare
Digi FM
Olivia Steer, mai discretă ca niciodată. Decizia surprinzătoare luată înaintea zvonurilor de divorț
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă bei sub 1,5 litri de apă zilnic. Ce au descoperit cercetătorii legat de...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Soția lui Bruce Willis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: ”Nu mai e omul pe care...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie