Live TV

Video Reabilitarea bazinului de înot de la Complexul „Lia Manoliu” din București poate începe. Când ar trebui finalizate lucrările

Data actualizării: Data publicării:
bazin de inot
Când e frig afară, sportivii se antrenează în prezent într-un bazin cu acoperiș tip balon. Foto: Ministerul Dezvoltării/ Facebook

Ministerul Dezvoltării anunţă că a aprobat, prin Ordin de Ministru, finanţarea lucrărilor de consolidare, reabilitare şi modernizare a bazinelor acoperite de înot şi de sărituri din cadrul Complexului Sportiv Naţional „Lia Manoliu”. Decizia vine în contextul în care, în ultimii ani, marele campion David Popovici a vorbit în repetate rânduri despre problema stării bazinului de la „Lia Manoliu”. 

Construit în perioada 1968-1971, acest ansamblu, singurul de acest gen din Bucureşti, este destinat pregătirii sportivilor, unii dintre ei devenind nume sonore ale sportului românesc, însă, în prezent, infrastructura nu mai corespunde standardelor de siguranţă şi performanţă necesare, fiind nefuncţională de ani de zile, precizează ministerul. 

„Reprezentând o moştenire sportivă de peste 50 de ani, modernizarea bazinelor nu va fi doar un câştig pentru sportivii de elită, ci şi pentru comunitate. Va fi o investiţie în sănătatea publică, în educaţia tinerilor şi în păstrarea tradiţiei sportive a României”, a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.  

Lucrările vor fi realizate pe o suprafaţă construită de 12.000 mp, pe un regim de înălţime S+Sth+P (subsol, subsol tehnic şi parter), valoarea estimată a investiţiei este de aproape 100 de milioane de lei, iar durata de realizare a investiţiei este de 30 de luni, dintre care 6 luni sunt pentru etapa de proiectare.  

Pe lângă consolidare, reabilitare şi modernizare, complexul va fi eficientizat energetic, va fi reabilitat sistemul de încălzire şi va fi montat un nou sistem de ventilaţie. Totodată, va fi înlocuită tâmplăria exterioară şi vor fi montate corpuri de iluminat cu consum redus, vor fi reabilitate sistemele de filtrare şi tratare a apei şi se va fora pentru a asigura alimentarea bazinelor cu apă din subteran. De asemenea, se vor introduce tribune cu o capacitate de 70, respectiv 110 persoane. 

După aprobarea finanţării, obiectivul de investiţii va intra în procedură de licitaţie publică, în vederea încheierii contractului de proiectare şi execuţie. 

După modernizare, complexul va deveni un spaţiu deschis, accesibil locuitorilor de toate vârstele, iar organizarea de competiţii internaţionale va aduce beneficii economice şi va contribui la crearea de noi locuri de muncă. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

David Popovici a vorbit în repetate rânduri despre problema stării bazinului de la „Lia Manoliu”. În urmă cu câteva zile, el nu era optimist: „Nu ştiu dacă să mai mai am atât de multe speranţe. Vorbesc cred de un an sau doi despre condiţiile de acolo mai ales în timpul iernii. Bazinul este în paragină de aproximativ 10 ani. Răspunsurile au fost pasate din stânga în dreapta”. 

Anterior, în august, Popovici a spus că este dorinţa sa personală să obţină renovarea bazinului. 

„Una dintre dorinţele mele personale sau obiective este să încerc să împing renovarea bazinului Lia Manoliu, să ajut să se realizeze. Am vorbit despre asta acum fix un an, după Paris, vorbesc şi acum. Încă aştept”, afirma atunci campionul. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Foto: Getty Images
1
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
Călin Georgescu.
2
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale...
Cotton harvest from field
3
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit...
volodimir zelenski
4
Reacția lui Zelenski la declarațiile lui Putin: „Încă un semnal de la Moscova că se...
viorica dancila
5
Fostul premier Viorica Dăncilă şi-a înfiinţat o firmă de consultanţă în management
"După cât am așteptat, Mario Iorgulescu e liber ca pasărea cerului!" Văduva bărbatului ucis în accident a reacționat
Digi Sport
"După cât am așteptat, Mario Iorgulescu e liber ca pasărea cerului!" Văduva bărbatului ucis în accident a reacționat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu preia coordonarea PNL București în locul lui Hubert Thuma
PNRR steag UE
Ministerul Dezvoltării a decontat peste 141,6 milioane de lei pentru investiţii finanţate prin PNRR
filarmonica teatru
Guvernul a alocat peste 188 de milioane de lei pentru teatre, opere și filarmonici din 34 de județe
investitii program anghel saligny
Guvernul alocă 2,4 miliarde lei Ministerului Dezvoltării pentru plata facturilor din „Anghel Saligny” și PNDL
cseke attila face declaratii
Cseke Atilla: Ministerul Dezvoltării are cel mai mare grad de absorbţie a fondurilor din PNRR
Recomandările redacţiei
profimedia-1060333410
Lumea paralelă prezentată de Putin rușilor: Ucraina a atacat prima...
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu, despre modificarea protocolului Coaliției, pe care...
daniel fried
Cum poate câștiga România atenția SUA: apărare, patriotism, cultură...
fata vesela vreme meteo cald soare craciun iarna
Sărbătorile vin, ninsorile lipsesc. Vremea se răcește, însă. Cum...
Ultimele știri
Decizia lui Trump privind reducerea trupelor din Europa. Câți militari pot rămâne pe bătrânul continent, conform legislației SUA
Bătaie pe treptele unui hotel din Timișoară între iubita unui bărbat și presupusa lui amantă
Marcel Ciolacu a depus jurământul ca președinte al CJ Buzău: „Am ambiții administrative”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Taur. Un an al schimbărilor făcute în ritmul tău, în care ai șansa să-ți crești...
Cancan
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Fanatik.ro
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Ultimele informaţii despre Daniel Bîrligea înaintea derby-ului FCSB – Rapid! Ce şanse are să intre titular...
Adevărul
„Micul Einstein” din Belgia își încheie doctoratul în fizică cuantică la 15 ani
Playtech
Produsul exotic care se vinde ca pâinea caldă de Crăciun. Afacerea a îmbogățit o familie din Sebeș. Se vinde...
Digi FM
Marius Calotă, despre care s-a spus că a avut o relație cu Rodica Stănoiu, a rupt tăcerea: „A fost ca o mamă...
Digi Sport
Marea împăcare! Anamaria Prodan a făcut anunțul
Pro FM
Russell Brand, comentariu critic despre relația pe care Katy Perry, fosta sa soție, o are cu Justin Trudeau...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
Tinerii fac mult mai multe cumpărături în perioada Sărbătorilor de iarnă decât maturii
Newsweek
Cum a fost respinsă o creștere a pensiilor militare în Parlament? Argumente greu de înțeles DOCUMENT
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu: „Procuratura trebuie să afle ce s-a...
Digi World
Turta dulce, desertul de Crăciun cu beneficii aparte. E plină de antioxidanți și are proprietăți...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...