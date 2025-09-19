Live TV

Superliga. FCSB, învinsă la Botoșani. Gigi Becali a închis telefonul în direct: „N-am ce să spun”

FCSB
Gigi, resemnat

În deschiderea etapei cu numărul 10, FCSB a fost învinsă și de Botoșani cu scorul de 1-3, după ce la pauză scorul era egal.

Prima repriză s-a jucat la ambele porți, însă gol a dat FCSB. Daniel Bîrligea a deschis scorul (minutul 36) cu o lovitură de cap din trei metri, după o centrare semnată Thiam.

Bucuria nu a șinut mult. În minutul 40, Dumiter a reluat în poartă, la capătul unei lovituri libere.

După pauză echipa celor de la Botoșani a ieșit mai decisă de la cabine. Au făcut schimbări mai bune, iar în minutul 68 Kovtalyuk a înscris la prima atingere de balon.
FCSB a încercat egalarea, dar nu a făcut decât să-i mai dea prilejul atacantului ucrainean să mai marcheze p dată, în minutul 90+2.
Botoșani – FCSB 3 – 1 și echipa lui Gigi Becali strânge 5 înfrângeri din 10 meciuri.

Gigi, resemnat

La câteva minute după fluierul final, Gigi Becali a avut o intervenție telefonică la Fotbal Club, în care s-a arătat, din nou în acest sezon, resemnat.

Omul de afaceri i-a spus direct moderatorului Radu Naum că nu are ce să vorbească, iar după un discurs care a durat aproximativ 60 de secunde, a închis telefonul.

„Domnule Naum, n-am ce să vorbesc, așa că scuzați-mă. Nu că e complicat, efectiv nu am ce. Și atunci, ce rost are să vorbesc?

Când o să fim acolo, în play-off, atunci o să vorbesc iar. Dacă o să fim... Dacă nu, nu mai vorbesc. Sănătate, numai bine. Bucurați-vă, bucurați-vă”, a spus Becali, scrie DigiSport.

