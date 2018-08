Kanepi dezvăluie ce strategie a folosit ca să o învingă pe Halep

Jucătoarea Kaia Kanepi a declarat, luni, după ce a eliminat-o pe Simona Halep în primul tur la US Open, că nu era foarte încrezătoare înaintea confruntării cu liderul WTA. Ea şi-a propus să fie agresivă şi să încerce să îşi menţină calmul, informează site-ul oficial al competiţiei.

FOTO: wtatennis.com

„A jucat foarte bine în SUA în ultima perioadă, astfel că m-am gândit că trebuie să fiu agresivă şi să încerc să-mi menţin calmul. Îmi amintesc cum am jucat ultima dată (în urmă cu patru ani). Încercam să fac acelaşi lucru. Pot fi agresivă atunci când vreau, am timp să fiu agresivă. Am simţit mai multă presiune pentru că trebuie să îmi apăr punctele (n.r. – în 2017 a jucat în sferturi la US Open), astfel că nu eram foarte încrezătoare venind să joc cu favorita principală. Ador să joc aici, la New York. Mi-a plăcut mereu, poate că terenul se potriveşte jocului meu. Îmi place oraşul. Îmi place atmosfera la turnee şi în oraş”, a spus Kanepi, potrivit News.ro.

Simona Halep, locul I WTA, a fost eliminată în primul tur al US Open, după ce a fost învinsă, luni, cu scorul de 6-2, 6-4, de Kaia Kanepi din Estonia, locul 44 WTA. În 2017, Halep a pierdut tot în primul tur, cu 4-6, 6-4, 3-6, în faţa Mariei Şarapova.

CITIȚI ȘI: Mesajul postat de Simona Halep pe Facebook, după eliminarea de la US Open

Etichete:

,

,

,

,