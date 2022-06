O rusoaică şi-a schimbat cetăţenia pentru a putea participa la turneul de tenis de la Wimbledon

Jucătoarea rusă de tenis Natela Dzalamidze, locul 43 în clasamentul WTA la dublu, şi-a schimbat cetăţenia pentru a putea participa la turneul de Mare Şlem de la Wimbledon. Organizatorii turneului de la Wimbledon au decis să exclusă jucătorii din Rusia şi Belarus de la ediţia 2022, ca sancțiune pentru invadarea Ucrainei.

Publicaţia precizează că Dzalamidze, în vârstă de 29 ani, care va reprezenta de acum înainte Georgia, va participa la competiţia de la All England Club, unde va face pereche cu Aleksandra Krunic din Serbia.

Ca răspuns la invazia rusă din Ucraina, organizatorii turneului de la Wimbledon au decis în luna aprilie să exclusă de la ediţia 2022 jucătorii din Rusia şi Belarus.

Un purtător de cuvânt al All England Club, organizatorul competiţiei londoneze pe iarbă, citat de The Times, a subliniat că responsabilii turneului nu sunt în măsură să reacţioneze la schimbarea cetăţeniei jucătoarei Natela Dzalamidze, care are origini georgiene.

„Cetăţenia unui jucător, definită de steagul sub care participă la evenimente, este un proces recunoscut, care este guvernat de circuitele WTA şi ATP şi de Federaţia internaţională de tenis”, a precizat oficialul britanic, potrivit cotidianului britanic The Times, citat de AFP, preluată de AFP.

Turneul de la Wimbledon, care va debuta pe 27 iunie, nu va putea conta anul acesta pe mai mulţi jucători de top, în frunte cu rusul Daniil Medvedev, liderul clasamentului ATP, şi belarusa Victoria Azarenka.

