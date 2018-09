Prima reacție a Simonei Halep după abandonul de la Beijing: „Sunt îngrijorată, voi face un RMN”

Simona Halep a abandonat turneul de la Beijing în primul tur, după ce adversara sa, Ons Jabeur, a câștigat primul set cu 6-1. Halep a întâmpinat din nou aceeași problemă cu spatele care a forțat-o să se retragă și de la turneul de la Wuhan.

Foto: Guliver/Getty Images

„Simt o durere și nu mă pot mișca așa cum trebuie. Tratamentul mi-a ajutat mușchii spatelui, dar acum am început iar să simt dureri la nivelul oaselor. Sunt îngrijorată. Îmi pare rău că nu am reușit să termin meciul. Durerile s-au intensificat pe parcursul partidei. Nu știu exact ce am. O să merg acasă să fac un RMN și vom vedea”, a declarat Simona Halep.

Numărul 1 mondial a avut parte de două săptămâni grele, după ce s-a accidentat la spate în timpul unui antrenament, înaintea turneului de la Wuhan. „Am fost foarte motivată. Eram gata să depun efort pentru a termina în forță anul acesta, mai bine ca anul trecut”, a declarat Simona Halep după retragerea de la Wuhan.

Ea va participa însă la turneul de la Moscova, care are loc chiar înainte de Turneul Campioanelor de la Singapore.

