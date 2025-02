Reacții internaționale după ce Simona Halep a vorbit despre retragere. Ce au spus organizatorii turneului Roland Garros

Simona Halep a vorbit despre retragerea din tenis, imediat după partida pierdută în fața Luciei Bronzetti la Transylvania Open. La scurt timp au apărut reacții în presa internațională, printre comentatorii sportului alb, precum și un mesaj de la organizatorii turneului Roland Garros.

Îţi dorim tot binele din lume pentru următorul capitol din viaţa ta, Simona, este mesajul postat pe pagina de Facebook a turneului de la Roland Garros, după ce Halep a anunţat că se retrage, potrivit News.ro.

„Campioana noastră din 2018, Simona Halep, şi-a anunţat retragerea. Îţi dorim tot binele din lume pentru următorul capitol din viaţa ta Simona”, este mesajul postat de Roland Garros.

The Tennis Letter, platformă specializată în informaţii din tenis, a scris despre retragerea Simonei Halep, subliniind că sportiva din Constanţa a inspirat numeroşi oameni de-a lungul timpului.

„Simona Halep s-a retras din tenisul profesionist. Este greu să vezi o astfel de mare campioană părăsind sportul. Ea a oferit atât de multă dragoste şi energie în meseria ei în fiecare zi în care a ales să joace tenis. Şi a inspirat nenumăraţi oameni de-a lungul timpului. Este potrivit ca ea să fi jucat ultimul său meci profesionist în România. Fetiţa din Constanţa a crescut şi a devenit de două ori campioană de Grand Slam şi numărul 1 mondial. Ce carieră, ce călătorie. Mulţumim pentru tot, Simo... tenisului îi va fi dor de tine”, se arată în mesajul postat pe X.

Jurnalistul specializat în tenis Jose Morgado a publicat pe X o fotografie în care Halep se îmbrăţişează cu Sorana Cîrstea, după anunţul fostului lider WTA de la Cluj.

Presa internațională, după anunțul lui Halep

Anunțul Simonei Halep a fost preluat de publicații internaționale importante, relatează Digi Sport.

„Simona Halep, fost lider mondial, a anunțat că se retrage după un ultim meci pierdut în România. Învinsă în primul tur al turneului de la Cluj de italianca Lucian Bronzetti, fostul lider mondial Simona Halep a surprins când a anunțat, în fața publicului, că se retrage la 33 de ani. Au fost foarte multe emoții pe terenul central din Cluj” - L’Equipe

„Simona Halep și-a anunțat la Cluj retragerea din tenis. Dubla câștigătoare de Grand Slam și-a încheiat o carieră plin de realizări” - Tennis Channel

„Simona Halep și-a anunțat retragerea. În cariera sa, fostul lider mondial a cucerit două titluri de Grand Slam” - Sky Sports

„Simona Halep s-a retras din tenisul profesionist. E dificil să vezi o mare campioană când părăsește sportul” - The Tennis Letter

„Simona Halep și-a anunțat retragerea. Deja fosta jucătoare părăsește tenisul la 33 de ani” - Marca

„Simona Halep se retrage din tenisul profesionist. Românca a pierdut în prima rundă a unui turneu din țara sa și a anunțat că se retrage” - A Bola

Naționala de fotbal a României, mesaj pentru Simona

Şi pe pagina de Facebook a echipei naţionale de fotbal a fost postat un mesaj pentru Halep.

„Această postare nu este despre fotbal, este despre România! Astăzi, tenisul pierde o campioană pe teren, dar câştigă o legendă pentru totdeauna. Simona Halep îşi încheie cariera, lăsând în urmă momente de neuitat pentru tenisul mondial şi victorii istorice, rămânând însă un exemplu de muncă, determinare şi pasiune pentru generaţiile viitoare. Locul 1 mondial /2 titluri de Grand Slam / Milioane de inimi cucerite. Simona Halep , ai fost şi vei rămâne o sursă de inspiraţie! Mulţumim pentru fiecare emoţie pe care am trăit-o ÎMPREUNĂ!”, se arată pe pagina de Facebook a echipei naţionale.

Halep, discurs de retragere la Cluj: Nu vreau să plâng

Simona Halep a anunţat, marţi, că a fost ultimul mei jucat la Cluj, unde a fost eliminată în primul tur la Transylvania Open. „Ca să fiu competitivă necesită mult mai mult şi în momentul ăsta nu se mai poate”, a adăugat Halep. „E un pic greu să vorbesc. Vreau să vă mulţumesc, acest teren e casa mea. În România mă simt cel mai bine aici, vă mulţumesc. Au fost meciuri pe care le-am câştigat, dar şi meciuri pierdute, iar energia voastră mi-a umplut mereu sufletul. Aici m-am simţit cel mai bine, e o emoţie aparte, vă mulţumesc.

Am parte de mulţi prieteni care au venit să mă vadă astăzi, echipa, din punct de vedere sportiv sunt o persoană împlinită, ce am realizat în tenis, nici nu am visat, dar am muncit pentru asta. Tata, mama, fratele au fost mereu alături de mine, fără ei nu puteam realiza nimic. Vreau să le spun că îi iubesc şi le mulţumesc. A fost ultimul meu meci la Cluj. Cine ştie dacă mă voi mai întoarce, nu vreau să plâng. Sper să ne revedem de câte ori este posibil. Ca să fiu competitivă necesită mult mai mult şi în momentul ăsta nu se mai poate. Le doresc copiilor multă ambiţie, să ajung în vîrf, este obositor, epuizant, dar este frumos. Copilaşi aveţi încredere în voi, luptaţi, munciţi, pentru că merită”, a declarat Halep pe teren, după meciul cu Lucia Bronzetti.

Editor : Liviu Cojan