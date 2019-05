Turneul de tenis de la Roma, în exclusivitate la Digi Sport 2, până pe 19 mai 2019

Digi Sport va difuza în direct și în exclusivitate turneul WTA de la Roma, care se desfășoară până duminică, 19 mai 2019, și în care vor evolua Simona Halep, Mihaela Buzărnescu și Irina Begu. Peste 800.000 de iubitori ai tenisului au urmărit la Digi Sport finala turneului de la Madrid, dintre Simona Halep și Kiki Bertens.

Gabriel Morariu, corespondent special Digi Sport, va transmite de la Roma cele mai noi informații despre evoluția competiției, în cadrul jurnalelor de știri, și va realiza interviuri exclusive cu jucătoarele românce care evoluează în acest turneu.

Programul transmisiunilor, 14 mai 2019

• Irina-Camelia BEGU (ROU) vs. Daria KASATKINA (RUS) - 12:00 Digi Sport 2

• Belinda BENCIC (SUI) vs. Anastasija SEVASTOVA (LAT) Digi Sport 2

• Mihaela BUZĂRNESCU (ROU) vs. Jelena OSTAPENKO (LAT) - aprox. ora 16:00 Digi Sport 2

• Raluca OLARU (ROU)/Darija JURAK (CRO) vs. Hao-Ching CHAN (TPE)/Latisha CHAN (TPE) - aprox. ora 16:00 Digi Sport 4

• Karolina PLISKOVA (CZE) vs. Ajla TOMLJANOVIC (AUS) Digi Sport 2

• Elina SVITOLINA (UKR) vs. Victoria AZARENKA (BLR) - nu înainte de 20:30 Digi Sport 2

După victoriile obținute la Madrid, deși a pierdut finala în fața lui Kiki Bertens, Simona Halep a revenit pe locul 2 WTA și s-a apropiat de actualul lider mondial Naomi Osaka. În turneul de la Roma, Simona are de apărat rezultatul bun de anul trecut şi cele 585 de puncte aferente.

Din fericire, Halep va avea și timp să se recupereze, după ce în turneul de la Madrid a evoluat răcită. Cu primul tur liber, Simona va intra în arenă miercuri, când o va întâlni pe învingătoarea din partida Marketa Vondrousova - locul 42 WTA - și Barbora Strycova - locul 40 WTA. Traseul ulterior nu va fi unul ușor, căci pe jumătatea sa de tablou sunt Serena Williams, Sloane Stephens, Naomi Osaka sau Kiki Bertens.

Alte două românce sunt pe tabloul de simplu de la Foro Italico. Irina Begu, locul 113 WTA, s-a calificat pe tabloul principal după ce a trecut de Monica Puig, locul 62 WTA, în calificări. Irina o va întâlni pe rusoaica Daria Kasatkina, locul 21 WTA, marți, 14 mai, de la ora 12:00, în exclusivitate la Digi Sport 2. Tot astăzi va evolua și Mihaela Buzărnescu, locul 31 WTA, contra Jelenei Ostapenko, locul 29 WTA.

Digi Sport difuzează, în exclusivitate, în fiecare an până în 2021, câte 50 de turnee WTA. Tot la Digi Sport, fanii tenisului se pot bucura de meciurile Fed Cup și Cupa Davis.

