Turcia-Romania, barajul pentru CM 2026. Echipa naţională a plecat la Istanbul. Generaţia de Aur, alături de Generaţia de Suflet

Lotul echipei naţionale pregătit de Mircea Lucescu a plecat, miercuri, la Istanbul, pentru meciul cu Turcia, din play-off-ul Cupei Mondiale.

„Plecăm la Istanbul încărcaţi cu încrederea unei naţiuni!”, se arată pe pagina de Facebook a echipei naţionale, pe care au fost postate şi fotografii, scrie News.ro.

Din Generaţia de Aur, Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Adrian Ilie, Tibor Selymes şi Florin Răducioiu fac de asemenea miercuri deplasarea la Istanbul.

Joi, naţionala României va disputa semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială, cu Turcia, pe Beşiktaş Park din Istanbul, cu începere de la ora 19:00 (20:00 ora locală).

În cazul victoriei, tricolorii vor juca apoi finala play-off-ului, în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marţi, 31 martie, cu începere de la ora 21:45.

Traian Băsescu a fost convins și a dat banii: ”El l-a păcălit pe șacalul ăsta de Băsescu! Genial”
Traian Băsescu a fost convins și a dat banii: ”El l-a păcălit pe șacalul ăsta de Băsescu! Genial”
