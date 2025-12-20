Live TV

Surse: Guvernul a decis ca TVA-ul pentru sectorul HoReCa să rămână la 11%. Ce spunea ministrul Finanțelor în urmă cu o lună

Data publicării:
PLT Impozt horeca

TVA pentru sectorul HoReCa (hoteluri, restaurante, catering) va rămâne la 11%, au declarat surse guvernamentale pentru Profit.ro, citate de News.ro

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat, în noiembrie, că înclină pentru menţinerea la 11%, dar că o decizie urma să fie luată în procesul de pregătire a elaborării bugetului.

Potrivit informaţiilor obţinute de Profit.ro, decizia este acum de a menţine cota redusă de TVA pentru accest sector menţionat.

Menţinerea cotei reduse de TVA la HoReCa a presupus şi consultări cu Comisia Europeană, în contextul în care România este în procedură de deficit excesiv şi a avut anul trecut un deficit bugetar pe standard ESA (standardul UE) de 9,3% din PIB, cel mai ridicat din UE. Pentru anul acesta, deficitul cash (standardul naţional) şi ESA este planificat la 8,4%.

"Este o discuţie legată de HoReCa. Este o decizie pe care va trebui să o luăm în perioada imediat următoare în discuţiile pe care le vom avea de elaborare a bugetului. ANAF are date în privinţa încasărilor din HoReCa în ultimele luni, în trimestrul al treilea. Vom discuta aceste date cu premierul şi vom lua o decizie. Eu înclin să rămânem cu cota de 11% pentru 2026", spunea Nazare în noiembrie.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cotton harvest from field
1
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit...
Președintele polonez Karol Nawrocki și președintele ucrainean Volodimir Zelenski
2
Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a...
F-16 Turcia
3
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul...
Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez.
4
China ia atitudine după ce SUA au anunțat că vând Taiwanului arme în valoare de 11...
cabinet medical
5
Cumulul pensiei cu salariul prelungit de Guvern și în 2026, cu prioritate în sănătate și...
K.O în runda a 6-a! Anthony Joshua și Jake Paul au făcut show. "Cred că mi-a rupt maxilarul. Sigur e rupt!"
Digi Sport
K.O în runda a 6-a! Anthony Joshua și Jake Paul au făcut show. "Cred că mi-a rupt maxilarul. Sigur e rupt!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - INAUGURARE MUZEUL POMPIERILOR - FOISORUL DE FOC - 13
IGSU: „Pragul pentru autorizația PSI nu se reduce de la 600 la 200 mp.” Precizări după avertismentele HoReCa privind impactul economic
alexandru nazare face declaratii
Record istoric pentru programul Fidelis. Anunțul ministrului Alexandru Nazare: „Românii au investit peste 21 de miliarde de lei”
alexandru nazare sustine o conferinta de presa
România a susţinut la ECOFIN modernizarea sistemelor vamale, integrarea pieţelor de capital şi reducerea poverii legislative europene
alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare, despre scăderea taxării pe muncă: „Mi-aș dori foarte mult. În acest moment efortul este foarte mare”
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ce spune ministrul Finanțelor despre rectificarea bugetară: „Am direcţionat banii pentru a stinge datoriile care s-ar fi acumulat”
Recomandările redacţiei
Vladimir putin / Ursula von der Leyen
Acordul UE pentru Ucraina menține Kievul în luptă, dar păstrează...
A delegate take a photo with her phone as the President of Ukraine, Volodymyr Zelenskyy's speaks at the NATO Parliamentary Assembly. The NATO Parliamentary Assembly (NPA) is an inter-parliamentary organization for parliamentarians in NATO’s Member States
Plan B în cadrul NATO: statele din flancul estic fac presiuni pentru...
ARH N17 REVOLUTIE TIMISOARA VO 161223_00770
Pelerinaj pe „Drumul Cenușii” pentru eroii Revoluției de la...
Vladimir Putin și Dmitri Kozak
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a...
Ultimele știri
Locotenent-generalul Francis L. Donovan a fost numit de Trump la conducerea Comandamentului American de Sud
Atac al SUA împotriva Statului Islamic în Siria: cel puțin cinci membri ai grupării teroriste au fost uciși
„Taxa de horoscop” pe care vor fi nevoiți să o plătească românii la un spital din Suceava: ce reprezintă și de ce e necesară
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Adorabila prințesă Charlotte cucerește inimile tuturor: „Cât de dulce e!”. William și Kate, eleganți pentru...
Cancan
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Fanatik.ro
Topul românilor care vând cel mai bine în galeriile de artă. 71.000.000 de dolari s-au încasat pe o singură...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Pentru ce le mulțumește David Popovici părinților săi. Răspunsul senzațional din spatele performanțelor
Adevărul
„Școala Altfel” fără excursii. Ideea unei diriginte care a transformat programul într-o experiență memorabilă
Playtech
Testamentul Rodicăi Stănoiu, surpriză uriaşă pentru iubitul mai tânăr! Ce conţine actul, de fapt
Digi FM
Mihaela Rădulescu, mesaj sfâșietor după moartea mamei sale: „Bărbatul și mama mea, amândoi au plecat prea...
Digi Sport
Cum a pierdut Leonard Doroftei un milion de dolari. ”Mi-e rău!”
Pro FM
Jonas Brothers, confesiuni despre începuturile dificile ale carierei. Visul muzical l-a costat slujba de...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
Situație critică în agricultură: „80% dintre fermieri nu-și mai pot plăti datoriile. Să-i execut sau să fiu...
Newsweek
O schimbare a legii pensiilor încaieră 2 instituții ale statului. 15 ani devin contributivi. Cine beneficiază?
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Turta dulce, desertul de Crăciun cu beneficii aparte. E plină de antioxidanți și are proprietăți...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...