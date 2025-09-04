Live TV

Tentativă de omor în pușcărie: un deținut de la Penitenciarul Giurgiu a fost înjunghiat de un altul cu un cuțit artizanal

penitenciarul giurgiu
Un bărbat încarcerat la penitenciarul din Giurgiu a primit un nou mandat de arestare, joi, fiind inculpat pentru tentativă de omor, după ce a lovit cu un cuţit artizanal un alt deţinut.

Incidentul violent a avut loc miercuri după-amiază, în incinta penitenciarului Giurgiu.

„La data de 3 septembrie, ora 16.20, Poliţia municipiului Giurgiu a fost sesizată prin apel 112, de către un reprezentant al Penitenciarului Giurgiu, cu privire la faptul că un deţinut a fost transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale. Din primele cercetări efectuate de către poliţişti, a reieşit faptul că, o persoană privată de libertate, de 32 ani, din judeţul Ialomiţa, ar fi aplicat, pe fondul unui conflict referitor la normele de convieţuire, mai multe lovituri cu un obiect tăietor înţepător confecţionat artizanal din metal, unei alte persoane private de libertate, respectiv unui bărbat, de 33 de ani, din judeţul Galaţi”, informează, joi, oficialii Poliţiei judeţene Giurgiu, potrivit News.ro.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că deţinutul agresor are deja o condamnare de peste opt ani tot pentru tentativă de omor.

Joi, pe numele lui a fost emis un nou mandat de arestare preventivă, fiind inculpat pentru aceeaşi infracţiune.

Starea deţinutului atacat este stabilă, el fiind în stare stabilă.

