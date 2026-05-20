Fostul președinte Traian Băsescu a declarat miercuri, la Digi24, întrebat despre efectele războiului din Orientul Mijlociu, că România nu e afectată într-o mare măsură de blocajul din Strâmtoarea Ormuz, argumentând că țara noastră are alternative de aprovizionare cu țiței. „Nu suntem în penurie de materie primă care să genereze necesarul de benzină, motorină și kerosen”, susține el.

„România nu este consistent afectată de reducerea trecerilor navelor încărcate cu țiței către Europa. România se aprovizionează în principal o dată din resurse proprii, pe urmă, primește țiței din Kazahstan pe la Novorossiisk, care este terminal în Marea Neagră, și poate lua țiței dacă are nevoie de la Ceyhan și de la Yanbu. Ceyhan e în Turcia, Yanbu e Marea Roșie, deci fără nicio problemă se poate aproviziona. România nu este dependentă de Ormuz, dar ne-am obișnuit să fugim cu scuzele pe lucruri care nu sunt întotdeauna justificate”, a declarat Traiana Băsescu.

În ce privește modul în care e totuși afectată țara noastră de războiul din Orientul Mijlociu, fostul președinte a spus: „Suntem afectați la prețul hidrocarburilor pe care trebuie să-l menținem cât de cât la nivelul pieței. Dar noi nu suntem în penurie de materie primă care să genereze necesarul de benzină, motorină și kerosen prin cei trei mari operatori, OMV, Lukoil și Rompetrol”.

Reamintim că, Iranul a restricţionat sever traficul prin strâmtoare după ce a fost atacat de SUA şi Israel începând din 28 februarie.

La rândul lor, Statele Unite au creat o blocadă a porturilor iraniene la câteva zile după ce un armistiţiu convenit cu Iranul în aprilie a prelungit criza pe ruta maritimă urmată înainte de război de o cincime din transporturile mondiale de petrol şi gaze naturale.

Între timp, generalul american Alexus Grynkewich declarat că NATO nu a pregătit un plan pentru potenţiala sa contribuţie la o operaţiune care vizează securizarea Strâmtorii Ormuz, blocată de Iran, dar ia în considerare acest lucru.

„Iau în considerare acest lucru? Absolut. Dar nu există încă nicio planificare până când nu se va lua o decizie politică”, le-a declarat el jurnaliştilor când a fost întrebat despre un posibil plan NATO de securizare a strâmtorii.

