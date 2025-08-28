Live TV

Tudor Chirilă, după atacul rasist din Capitală: „Românii plecați la muncă în străinătate sunt în măsură să-l înțeleagă pe livrator”

BUCURESTI - PROTEST ANTI-PSD - 11 AUGUST
Tudor Chirilă.

Tudor Chirilă afirmă, joi, într-o postare pe Facebook, despre atacul rasist din Capitală, că românii plecați în străinătate la muncă pot înțelege cel mai bine prin ce a trecut livratorul asiatic, argumentând că „mulți dintre ei au fost victime” la rândul lor. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Un „politician suveranist” incită la ură rasială și discriminare îndemnând la boicot împotriva livratorilor asiatici. Mesajul distribuit pe rețelele sociale se viralizează. Ca urmare a viralizării invitației la boicot un cetățean lovește un livrator pe care îl numește „invadator”. Un polițist aflat în timpul liber îl imobilizează pe cetățeanul agresor și îl duce la secție. Trebuie să ai grave probleme de înțelegere a vieții și lumii în care trăim sau reperele morale să-ți fie rău avariate dacă nu reușești să identifici în povestea asta a) personajul odios b) victima c) personajul curajos și decent.

Totuși las niște indicii:

a) .....?

b) livratorul

c) polițistul

PS. În ultimii 35 de ani milioane de români au plecat în străinătate mulți dintre ei începând meserii pe care cetățenii țărilor de destinație refuzau să le mai facă sau pentru că angajatorii căutau forță de muncă mai ieftină. Românii căutau o viață mai bună. Mulți dintre ei au fost obiectul discursurilor xenofobe, extremiste.

Și mulți au fost probabil victime. Ei sunt cei mai în măsură să-l înțeleagă pe livrator. Și să-și pună semne de întrebare vis a vis de „politician”, a scrie Tudor Chirilă pe Facebook. 

Un cetăţean străin care făcea livrări cu o bicicletă, în Bucureşti, a fost lovit, marţi seară, de un tânăr de 20 de ani, care i-a cerut să se întoarcă în ţara lui, susţinând că este un „invadator” şi filmând agresiunea.

Incidentul a fost văzut de un poliţist de la Secţia 7, aflat în timpul liber, care l-a prins şi imobilizat pe agresor. Tânărul a fost reţinut iniţial şi ulterior arestat preventiv. Videoclipul care surprinde agresiunea şi intervenţia poliţistului a fost publicat de Marian Godină pe Facebook.

