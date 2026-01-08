Un moldovean și-a înscenat furtul mașinii pentru a încasa asigurarea de 30.000 de euro, dar a fost dat de gol de cheia autoturismului

Și-a înscenat un furt, dar tot singur s-a dat și de gol. Este vorba despre un bărbat, cetățean moldovean, care a fost condamnat la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare după ce ar fi declarat că i-a fost furată mașina.

Bărbatul originar din Republica Moldova a reclamat faptul că a rămas fără mașină într-un sat din Iași. Le-a povestit polițiștilor că autoturismul s-ar fi defectat și că a fost nevoit să îl lase pe marginea drumului. Ar fi revenit peste 3 zile, dar mașina nu mai era acolo.

A mers imediat după ce a făcut plângere și la firma de asigurări din Republica Moldova pentru a cere despăgubiri. Avea o asigurare care acoperea inclusiv furtul mașinii și ar fi trebuit să primească 30.000 euro.

Conform rechizitoriului studiat de Ziarul de Iași, polițiștii și-au dat seama că minte după ce au verificat cele două chei ale mașinii care erau în posesia reclamantului. Una dintre chei a fost folosită la o zi după pretinsul furt și a arătat că s-a mai parcurs încă 230km cu mașina respectivă. Practic, bărbatul a înscenat furtul ca să obțină banii de la firma de asigurări.

Instanța l-a condamnat la 2,5 ani de închisoare cu suspendare pentru inducerea în eroare a organelor judiciare.

Editor : A.P.