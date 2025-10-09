Live TV

Video Zeci de percheziții în nouă județe și în București, într-un dosar de fals informatic: o grupare falsifica acte oficiale

politisti inarmati la perchezitii
Foto: Poliția Română

IGPR anunţă că joi dimineaţă au loc 46 de percheziţii în judeţele Covasna, Braşov, Bacău, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Harghita, Sibiu, Vrancea şi în Bucureşti, fiind vizată o grupare de criminalitate organizată care, în schimbul unor sume de bani, falsifica permise de conducere, cărţi de identitate, diplome şi adeverinţe de studii, cărţi de muncă şi adeverinţe care atestă vechimea în muncă. Şapte persoane urmează să fie duse la audieri, la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Covasna.

„Astăzi, 9 octombrie, poliţişti ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Covasna şi Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Covasna, efectuează 46 de percheziţii domiciliare în judeţele Covasna, Braşov, Bacău, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Harghita, Sibiu, Vrancea şi în municipiul Bucureşti, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi fals informatic”, informează IGPR, potrivit News.ro.

Conform anchetatorilor, în judeţele Braşov şi Covasna, mai multe persoane ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obţinerii de importante sume de bani din întocmirea în fals de cărţi de identitate, permise de conducere, diplome şi adeverinţe de studii, cărţi de muncă şi adeverinţe care atestă vechimea în muncă.

Liderul grupului infracţional organizat şi-ar fi asumat atribuţii esenţiale în derularea activităţii ilegale, ocupându-se direct sau prin intermediari de identificarea clienţilor interesaţi de obţinerea de documente falsificate.

Tot el ar fi stabilit preţul pentru fiecare solicitare şi ar fi transmis comenzile către ceilalţi membri ai grupării, care ar fi realizat efectiv falsurile, utilizând echipamente şi programe informatice specializate.

Pe baza probelor administrate, a reieşit că liderul grupării ar fi încasat în întregime sumele provenite din activitatea infracţională şi, în calitate de coordonator, ar fi remis o parte dintre acestea către persoanele implicate în întocmirea documentelor false.

Intermediarii, care ar fi identificat clienţi, ar fi primit, la rândul lor, o cotă parte din încasări, iar, dacă ar fi devenit şi beneficiari ai unor acte false, li s-ar fi acordat reduceri la preţul solicitat iniţial în schimbul atragerii de noi clienţi.

Sunt puse în executare 7 mandate de aducere, audierile urmând a se desfăşura la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Covasna.

Acţiunea este realizată cu sprijinul poliţiştilor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Cluj, Bacău şi Constanţa, serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Dâmboviţa, Harghita, Sibiu şi Vrancea, inspectoratelor de poliţie judeţene Covasna şi Braşov şi jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

