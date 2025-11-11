Palatul Telefoanelor din Cluj-Napoca Data publicării: 11.11.2025 16:42 Exemplu de modernism târziu În a doua parte a anilor '60 ai secolului trecut, în centrul vechi al Clujului a fost construit Palatul Telefoanelor, edificiu reprezentativ al modernismului postbelic. Momentul în care un pilot cere ajutor de la turnul de control din Cluj după ce copilotului, o femeie de 31 de ani, i s-a făcut rău Noi scumpiri la pompă. Cât a ajuns să coste un litru de benzină și de motorină Spitalul privat din Constanța unde o tânără a murit după naștere funcționează fără acreditare Nicușor Dan, despre pensiile magistraților: „A devenit un subiect de campanie politică. Ei au ajuns un fel de vinovați de serviciu” Nicușor Dan: Declarația Oanei Gheorghiu e nefericită, reacția CSM e mult exagerată Bărbat împușcat de polițiști: a refuzat să se îndepărteze de fosta concubina care avea ordin de protecție împotriva sa Pregătire în Balcani, lupte în Africa și destabilizare în România: dezvăluiri despre rețeaua mercenarilor lui Horațiu Potra Ministerul Mediului anunță „un control generalizat” pe litoral. Buzoianu: „Plajele au fost practic prăduite” Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a declarat venituri doar din salariu În spatele proiectuluiEdificiul a fost conceput de un colectiv de profesioniști cu multă experiență în proiectarea clădirilor publice, sub coordonarea arhitectului Vasile Mitrea. O inserție cu personalitateÎn contrast cu fondul construit istoric, dar fără a fi în disonanță cu spațiul urban în care a fost inserată, clădirea se remarcă prin expresivitatea fațadelor.Logică și claritatePlanurile Palatului Telefoanelor sunt de o mare simplitate, ilustrând deopotrivă o logică structurală și o coerență spațială specifice arhitecturii funcționaliste.O compoziție aproape...clasicăÎn elevația principală se disting parterul vitrat, partea mediană minerală, cu reliefuri geometrice și registrul superior, un adaos ulterior, ritmat de piese verticale.Monument de arhitectură contemporanăDin iunie 2025, la inițiativa asociației BACU, Palatul Telefoanelor este monument istoric, numărându-se printre puținele exemple de patrimoniu recent clasat din țară. Editor : A.D.V. Etichete: cluj cluj-napoca palatul telefoanelor trecutul din prezent Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a... 2 Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său 3 Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale... 4 Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea... 5 Descoperire unică în Mexic. „Harta universului”, recreată într-un sit mayaș vechi de...