Palatul Telefoanelor din Cluj-Napoca

Data publicării:
Palatul-Telefoanelor-Cluj

Exemplu de modernism târziu

În a doua parte a anilor '60 ai secolului trecut, în centrul vechi al Clujului a fost construit Palatul Telefoanelor, edificiu reprezentativ al modernismului postbelic.

În spatele proiectului

Edificiul a fost conceput de un colectiv de profesioniști cu multă experiență în proiectarea clădirilor publice, sub coordonarea arhitectului Vasile Mitrea.

O inserție cu personalitate

În contrast cu fondul construit istoric, dar fără a fi în disonanță cu spațiul urban în care a fost inserată, clădirea se remarcă prin expresivitatea fațadelor.

Logică și claritate

Planurile Palatului Telefoanelor sunt de o mare simplitate, ilustrând deopotrivă o logică structurală și o coerență spațială specifice arhitecturii funcționaliste.

O compoziție aproape...clasică

În elevația principală se disting parterul vitrat, partea mediană minerală, cu reliefuri geometrice și registrul superior, un adaos ulterior, ritmat de piese verticale.

Monument de arhitectură contemporană

Din iunie 2025, la inițiativa asociației BACU, Palatul Telefoanelor este monument istoric, numărându-se printre puținele exemple de patrimoniu recent clasat din țară.

