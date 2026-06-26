CM 2026: Germania, învinsă de Ecuador. Sud-americanii au șanse să ajungă în 16-imi

Echipa naţională a Ecuadorului a învins joi seara, scor 2-1, echipa naţională a Germaniei, în ultima etapă din grupa E a Cupei Mondiale. Ecuadorienii au fost conduşi cu 1-0.

Deja calificată în şaisprezecimi, Germania a început tare meciul de la New York şi Leroy ane a deschis scorul cu un şut plasat, în minutul 2, după o fază în care ecuadorienii au acuzat joc periculos şi fault la Pavlovic, care a ridicat piciorul la nivelul capului, lovindu-l pe Vite. Însă, după verificarea VAR, golul a fost acordat şi elevii lui Nagelsmann aveau avantaj minim pe tabelă.

Conştienţi că au nevoie de victorie, sud-americanii au egalat cu un şut din afara careului, expediat de Angulo, în minutul 9. Germanii au replicat prin lovitura de cap a lui Havertz, prinsă de portarul Galindez şi a fost 1-1 la pauză.

Imediat după reluare, în minutul 46, nemţii au primit un penalti din partea arbitrului Tori Penso, Havertz fiind faultat în careu de Ordonez. Verificarea VAR a făcut-o însă pe Penso să anuleze decizia, din cauza unui fault anterior al lui Sane la Vite.

Neuer a respins şutul lui Valencia, în minutul 62. Minutul 73 a adus o ocazie mare a ecuadorienilor, ratată de Vite, iar după trei minute Sane a şutat slab, în braţele lui Galindez.

Tah şi Stiller au blocat şutul lui Kevin Rodriguez, în minutul 77, dar jucătorul lui Union St Gilloise s-a revanşat un minut mai târziu, când a oferit pasa pentru golul lui Plata.

A fost golul care a adus, în cele din urmă, victoria sud-americanilor, un succes uriaş care le poate prelungi şederea în Statele Unite, pentru runda următoare.

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Editor : Liviu Cojan