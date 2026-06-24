CM 2026. Istvan Kovacs îl va arbitra pe Messi, în al doilea meci al brigăzii din România în faza grupelor

Arbitrul român Istvan Kovacs va conduce la centru partida Iordania – Argentina, care se va disputa duminică, de la ora 05:00, în ultima etapă a grupei J a Cupei Mondiale.

Este meciul cu numărul 70 al competiţiei, iar Kovacs va fi ajutat la cele două linii de Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi.

Arbitru de rezervă va fi Dahane Beida, din Mauritania.

Istvan Kovacs a mai arbitrat la CM partida cu numărul 1.000 din istoria competiţiei, Tunisia – Japonia, scor 0-4.

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Editor : Liviu Cojan