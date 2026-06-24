CM 2026. Istvan Kovacs îl va arbitra pe Messi, în al doilea meci al brigăzii din România în faza grupelor Data actualizării: 24.06.2026 18:24 Data publicării: 24.06.2026 18:24 Istvan Kovacs. Foto: Profimedia Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Arbitrul român Istvan Kovacs va conduce la centru partida Iordania – Argentina, care se va disputa duminică, de la ora 05:00, în ultima etapă a grupei J a Cupei Mondiale. Este meciul cu numărul 70 al competiţiei, iar Kovacs va fi ajutat la cele două linii de Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi.Arbitru de rezervă va fi Dahane Beida, din Mauritania.Istvan Kovacs a mai arbitrat la CM partida cu numărul 1.000 din istoria competiţiei, Tunisia – Japonia, scor 0-4.Citiți și:Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și clasamente Editor : Liviu Cojan Etichete: faza grupelor istvan kovacs al doilea meci grupa j brigada de arbitri arbitri romani iordania - argentina Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și... 2 Guvernul Veștea, susținut de PSD și puciștii liberali, a picat la vot în Parlament... 3 Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Mingea a ajuns înapoi în curtea lui Nicușor... 4 Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul... 5 „Epurări” în PNL: Liderii de filiale din tabăra Veștea și-au pierdut funcțiile. Fostul...