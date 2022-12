Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat, vineri, la Interviurile Digi24.ro, că România și-ar dori modificarea tratatelor UE pentru ca deciziile luate de statele membre să treacă cu majoritate calificată și nu unanimitate, deoarece în anumite cazuri critice votul era blocat. Acesta a făcut astfel referire la vetoul Austriei față de intrarea României și Bulgariei în Schengen.

„Este o discuție care se poartă de mai multă vreme în cadrul UE, pentru că într-adevăr s-a constatat că în anumit situații, critice uneori, unde era nevoie de o decizie a UE într-un anumit format, a existat un blocaj, din cauza unanimității. A existat această discuție și s-a purtat o dezbatere inclusiv la Conferința privind Viitorul Europei. În urma acestei consultări populare europene, unul dintre elementele de follow-up pe care se va discuta va fi: dacă este nevoie de o modificare a tratatelor și inclusiv în ceea ce privește majoritatea calificată.

Noi am avut inițial o poziție de susținere a unanimității, pentru că întotdeauna am considerat că statele mici ar trebui să aibă această pârghie la îndemână dacă există o situație în care interesele lor o cer să poată să blocheze o anumită decizie. Noi am constatat că România întotdeauna a acționat într-un spirit european și a încercat să găsească formule altfel, decât prin a se opune prin veto, nu cum au făcut alții, precum Austria.

În discuțiile ulterioare am exprimat și această deschidere, ca în viitor să putem discuta pentru majoritate calificată în anumite domenii. Deja există așa-numita «clauză pasarelă», care poate să fie utilizată pentru majoritate calificată. Din păcate, domeniul Justiție și Afaceri Interne nu se încadrează în această zonă, deci este nevoie de o modificare a tratatelor. Este o dezbatere care va mai continua, putem avea în vedere o deschidere a României pe care am exprimat-o deja pe acest domeniu, dar noi sperăm ca până când se modifică tratatele, ceea ce este un proces îndelungat, noi să putem să intrăm în spațiul Schengen prin obținerea unei unanimități în Consiliu.

În momentul de față este nevoie ca la nivelul UE să ne concentrăm pe acele priorități care sunt acum pe agenda cetățenilor, că vorbim despre multe alte aspecte care au legătură cu viața noastră de zi cu zi. Nu excludem modificarea tratatelor și nici ca în viitor să susținem o majoritate calificată în anumite domenii, pentru că putem să vedem care este track recordul luării deciziilor în acele domenii, trebuie să vedem unde sunt domeniile care contează unanimitatea sau majoritatea calificată”, a afirmat Bogdan Aurescu.

Editor : Alexandru Costea