„Nevoile celorlalți au prioritate”: un frate primește bani pentru casă, celălalt e refuzat. Cum apar conflictele financiare în familie

Sprijinul financiar oferit diferit copiilor poate deveni o sursă de gelozie, resentimente și conflicte care durează ani întregi. Specialiștii spun că disputele nu sunt aproape niciodată doar despre bani, ci despre sentimentul de a fi iubit, apreciat sau tratat corect. Comunicarea deschisă și, în cazurile mai complicate, consilierea sau medierea pot preveni transformarea acestor tensiuni în conflicte familiale de durată, arată BBC.

John, în vârstă de 47 de ani, spune că părinții lui i-au acordat întotdeauna mai mult sprijin fratelui său mai mic. Recent, după despărțirea de partenera sa, el le-a cerut 10.000 de lire sterline pentru avansul unei locuințe, însă a fost refuzat.

Potrivit lui John, suma se încadra „cu ușurință în posibilitățile lor financiare”.

În trecut, părinții i-au oferit fratelui său bani pentru avansul unei case și i-au acoperit o parte din cheltuielile de întreținere.

John spune că, încă din copilărie, diferența de tratament era evidentă. El era considerat copilul studios, despre care se presupunea că se va descurca singur, în timp ce fratele său, acum în vârstă de 42 de ani, era perceput drept cel care avea nevoie de mai mult ajutor. „Răsfățat”, îl descrie John pe fratele său.

Experiența l-a făcut să creadă că „nevoile celorlalți au prioritate față de ale mele”, spune el. În timp, sentimentul de a fi pus pe locul al doilea i-a afectat relațiile de prietenie și cele romantice și l-a făcut să se simtă „izolat”.

Banii nu sunt întotdeauna problema reală

Forumurile online sunt pline de relatări ale unor persoane care consideră că frații lor beneficiază de un tratament preferențial din partea părinților.

Nemulțumirile pot porni de la diferențele dintre sumele oferite copiilor de-a lungul timpului și pot ajunge până la împărțirea moștenirii. În alte situații, tensiunile apar atunci când un copil consideră că a oferit părinților mai mult sprijin decât frații săi.

Dr. Fenia Christodoulidi, de la serviciul de consiliere Relate, spune că aceste conflicte nu sunt, de cele mai multe ori, doar despre bani.

„Sprijinul financiar din partea părinților are adesea o semnificație emoțională puternică, iar unii frați și surori tind să interpreteze diferențele în ceea ce privește acest sprijin ca semne de favoritism, iubire inegală sau lipsă de recunoaștere.”

Părinții pot avea motive practice pentru a-și ajuta copiii în mod diferit. Unul dintre ei poate câștiga mai puțin, poate avea probleme de sănătate sau poate întâmpina dificultăți mai mari în achiziționarea unei locuințe.

Problemele apar atunci când aceste motive nu sunt explicate. Lipsa comunicării poate „da naștere la neînțelegeri și resentimente”, avertizează Christodoulidi.

Diferențele de sprijin nu duc întotdeauna la conflicte

Ellis, care lucrează în domeniul financiar în Londra, spune că ea și frații săi au primit „niveluri diferite de sprijin în momente diferite” din partea părinților. Pentru familia ei, însă, acest lucru nu a devenit o problemă.

Tasha, colega sa, are o experiență diferită. Ea este cea mai mică dintre șapte frați și spune că între frații săi au existat certuri din cauza unui presupus favoritism, chiar dacă ea consideră că părinții i-au tratat în mod egal.

„Cred pur și simplu că oamenii devin uneori puțin nesiguri sau geloși, iar asta e destul de normal”, spune femeia, în vârstă de 33 de ani.

Uneori, tensiunile duc la perioade în care membrii familiei nu își mai vorbesc sau se retrag pentru a-și procesa sentimentele. Tasha spune însă că, în cele din urmă, aceștia pot ajunge să discute și să lămurească lucrurile.

„În familia mea, este interzis să vorbim despre bani”

Pentru John, o discuție sinceră cu părinții nu este o opțiune ușoară.

„În familia mea, este interzis să vorbim despre bani - fie că e vorba de salarii, economii sau ajutor financiar”, spune el. „De fiecare dată când am încercat să-mi exprim sentimentele, părinții mei deveneau evazivi, așa că acum nici nu mă mai obosesc.”

John spune că și-a construit planurile financiare pentru viitor pornind de la premisa că nu va primi nicio moștenire. În același timp, se așteaptă ca părinții să îi ceară ajutorul în cazul în care se îmbolnăvesc sau nu vor mai putea lua singuri decizii.

În ciuda resentimentelor față de părinți, relația cu fratele său a rămas bună. „Am o relație excelentă cu fratele meu”, spune John, însă consideră că părinții au creat un „dezechilibru” între ei.

Cum pot fi evitate conflictele legate de moștenire

Claire Webb, avocată și mediatoare la Family Solutions Now, lucrează frecvent cu frați care ajung să se certe din cauza moștenirilor și a altor chestiuni financiare.

Un scenariu întâlnit este cel în care unul dintre copii primește o sumă importantă pentru cumpărarea unei locuințe, iar părinții spun că acest ajutor va fi luat în calcul la împărțirea averii după moartea lor.

Problemele pot apărea dacă testamentul ulterior prevede că întreaga avere va fi împărțită în mod egal. „Așa că se readuc la suprafață toate acele sentimente vechi de nedreptate”, explică Webb.

Pentru a evita astfel de situații, părinții ar trebui să discute cât mai clar cu toți copiii despre intențiile lor și despre modul în care doresc să își împartă averea.

Medierea, înaintea acțiunilor în instanță

Atunci când conflictul a devenit deja serios, frații pot apela la mediere înainte de a începe un proces. Un mediator independent îi ajută să discute problema și să încerce să ajungă la o soluție acceptată de toate părțile.

Webb spune că, în multe dintre cazuri, disputele pot fi rezolvate pe cale amiabilă. „De cele mai multe ori există o legătură familială profundă - și dacă reușești să descoperi ce a declanșat problema, adesea găsesc o cale de ieșire.”

Sfaturi pentru evitarea disputelor financiare între frați:

1. Identificați problema reală. Conflictul poate avea mai mult de-a face cu sentimentul de a fi apreciat și tratat corect decât cu suma de bani în sine.

2. Evitați presupunerile. Nu porniți de la ideea că știți situația financiară a unui frate sau motivele pentru care părinții iau anumite decizii.

3. Vorbiți deschis. Fiecare membru al familiei ar trebui să aibă posibilitatea de a-și exprima sentimentele fără a fi judecat.

4. Părinții trebuie să fie clari. Dacă își ajută copiii diferit din motive practice, este important să explice aceste decizii și să își comunice intențiile privind moștenirea.

5. Apelați la consiliere familială. Atunci când discuțiile se blochează în mod repetat sau devin foarte tensionate, un specialist poate ajuta familia să depășească impasul.

6. Luați în calcul medierea. În cazul disputelor legate de moștenire, medierea poate fi o alternativă la declanșarea imediată a unei acțiuni în instanță.

7. Alegeți cu atenție persoana împuternicită. Părinții își desemnează adesea copiii pentru a le gestiona îngrijirea și finanțele în cazul în care se îmbolnăvesc sau își pierd capacitatea de a lua decizii. Dacă există riscul unor conflicte între frați, poate fi luată în considerare desemnarea unei alte persoane, inclusiv a unui avocat.

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Editor : C.A.