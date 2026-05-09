Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit fulgerător la 56 de ani

Actorul clujean Ioan Isaiu. Foto: Facebook

Actorul clujean Ioan Isaiu, cunoscut pentru rolurile sale din teatru, televiziune și telenovele românești, a murit subit, sâmbătă, la vârsta de 56 de ani. La 25 august ar fi împlinit 57 de ani. Potrivit informațiilor obținute de Cluj24, actorul se afla la București, la filmări, în momentul în care i s-a făcut rău. Acesta ar fi suferit un infarct, iar echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Ioan Isaiu a absolvit Facultatea de Filologie a Universitatea Babeș-Bolyai, Departamentul de Teatru, promoția 1995, la clasa profesoarei Sorana Coroamă Stanca.

A fost actor al Teatrul Național Cluj-Napoca în perioada 1995–2001, revenind în instituție începând cu anul 2017. De-a lungul carierei, a interpretat zeci de roluri pe scena teatrului clujean, în spectacole regizate de nume importante precum Gábor Tompa, Tudor Lucanu, Victor Ioan Frunză sau Alexandru Dabija.

Printre cele mai recente apariții ale sale s-au numărat spectacolele „Numărul 1 Mondial”, „Privește înapoi cu mânie” și „Pietonul aerului”.

La nivel național, publicul larg l-a cunoscut și din seriale și telenovele românești precum „Aniela”, „Iubire și Onoare”, „Secretul Mariei” sau „Vocea Inimii”.

De asemenea, a avut apariții în filme, emisiuni TV și producții independente, fiind implicat inclusiv ca scenarist și prezentator, amintește Cluj24.

Actorul era în continuare activ pe scena Teatrului Național din Cluj-Napoca și participa la noi proiecte artistice. Moartea lui Ioan Isaiu lasă un gol important în lumea teatrului și filmului românesc, mai ales în comunitatea artistică din Cluj-Napoca.

