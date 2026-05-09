Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit fulgerător la 56 de ani

A fost actor al Teatrul Național Cluj-Napoca în perioada 1995–2001, revenind în instituție începând cu anul 2017. De-a lungul carierei, a interpretat zeci de roluri pe scena teatrului clujean, în spectacole regizate de nume importante precum Gábor Tompa, Tudor Lucanu, Victor Ioan Frunză sau Alexandru Dabija.

Printre cele mai recente apariții ale sale s-au numărat spectacolele „Numărul 1 Mondial”, „Privește înapoi cu mânie” și „Pietonul aerului”.

La nivel național, publicul larg l-a cunoscut și din seriale și telenovele românești precum „Aniela”, „Iubire și Onoare”, „Secretul Mariei” sau „Vocea Inimii”.

De asemenea, a avut apariții în filme, emisiuni TV și producții independente, fiind implicat inclusiv ca scenarist și prezentator, amintește Cluj24.

Actorul era în continuare activ pe scena Teatrului Național din Cluj-Napoca și participa la noi proiecte artistice. Moartea lui Ioan Isaiu lasă un gol important în lumea teatrului și filmului românesc, mai ales în comunitatea artistică din Cluj-Napoca.