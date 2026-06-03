Fenomenul El Nino ar putea evolua spre o intensitate ridicată în următoarele luni, însă specialiștii avertizează că estimările rămân incerte. Meteorologul ANM, Roxana Bojariu explică faptul că, deși există semne ale acumulării de apă caldă în Oceanul Pacific, complexitatea sistemului climatic face dificilă prognoza exactă a unui posibil „Super El Nino”.

„E dificil de estimat intensitatea”

Fenomenul climatic El Nino ar putea deveni unul dintre cele mai puternice înregistrate vreodată, însă specialiștii atrag atenția că, în acest moment, scenariul rămâne incert.

Roxana Bojariu, Șef Departament Climatologie ANM a subliniat că estimările privind intensitatea fenomenului sunt încă limitate de complexitatea sistemului climatic:

Deocamdată e vorba totuși de o speculație, pentru că există modele care nu arată neapărat un super El Nino. De altfel, e destul de dificil de estimat care va fi intensitatea sa, datorită limitelor date de complexitatea sistemului. Ce este aproape sigur e că vom avea un El Nino. Șansele să se declanșeze în septembrie sunt cam de 80% și 90% până în noiembrie să fie deja El Nino.

Un element care ridică îngrijorări este acumularea de apă caldă în straturile mai adânci ale oceanului Pacific, care ar putea alimenta ulterior fenomenul: „S-a acumulat o cantitate destul de impresionantă de apă caldă, dar nu la suprafață. Aceasta va ajunge la suprafață, clar, și vom avea o sursă de căldură în plus în sistemul climatic.”

„Va fi o sursă de căldură în plus în sistemul climatic”

Meteorologul ANM atrage însă atenția că există încă multe necunoscute privind evoluția fenomenului: „Încă sunt multe necunoscute, tocmai pentru că avem de-a face cu un fenomen foarte complex.”

În ceea ce privește impactul global, Bojariu explică faptul că El Nino poate influența regimul precipitațiilor și al secetei în mai multe regiuni ale lumii:

Vom avea fenomene la nivel global: ploi mai intense în unele zone precum sudul Statelor Unite, Asia Centrală, dar și secete, de exemplu în America Centrală, în Amazon, în Australia. Toate acestea vor avea un impact evident și asupra securității alimentare

Europa, însă, nu este direct expusă efectelor imediate ale fenomenului, deși pot exista influențe indirecte în sezonul rece: „Europa ar putea simți efecte, după cum arată unele studii, în partea a doua a iernii viitoare. Altfel, efectele sunt indirecte și nu sunt atât de robuste ca cele din jurul bazinului Pacificului.”

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Editor : C.A.