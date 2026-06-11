Cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii în 17 județe. Care sunt zonele vizate de cod galben și cum va fi vremea în București HARTĂ

Meteorologii au emis, joi, un cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată şi averse torenţiale importante cantitativ, valabil până vineri dimineaţă în zone din 17 județe. Potrivit meteorologilor, vor fi intensificări ale vântului şi vijelii cu rafale de 70...90 km/h şi izolat grindină de medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi local de 40...60 l/mp şi izolat peste 70 l/mp.

Meteorologii au emis o alertă cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, valabilă începând de joi dimineața până vineri la ora 10:00.

Astfel, „în Transilvania, Moldova, Oltenia, sudul Banatului, în cea mai mare parte a Munteniei și a Maramureșului și în zona montană vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze de 50...70 km/h) și căderi de grindină de mici dimensiuni”, precizează ANM.

„În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp”, mai informează meteorologii.

Cod portocaliu de ploi torențiale

A fost emis și un cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată și averse torențiale importante cantitativ, care va fi valabil de joi de la ora 12:00 până vineri la 10:00.

„În județele Cluj, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Neamț și Suceava și în zona de munte a județelor Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu și Gorj vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, importante cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 70...90 km/h și izolat grindină de medii dimensiuni”, menționează ANM.

De asemenea, meteorologii precizează că „în intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi local de 40...60 l/mp și izolat peste 70 l/mp”.

Foto: ANM

Avertizare cod galben pentru vineri

ANM a emis și un cod galben valabil vineri, între 10:00 - 21:00.

Astfel, „în Muntenia și Dobrogea vor fi averse însemnate cantitativ, însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp”, potrivit meteorologilor.

Foto: ANM

Prognoza pentru București

Joi, în Capitală, cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară și mai ales noaptea când vor fi averse (10...20 l/mp), descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 29...31 de grade, iar cea minimă de 15...17 grade.

Vineri, vremea va fi instabilă și se va răci semnificativ. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp. Temperatura maximă va fi de 21...22 de grade.

ANM precizează că în intervalul 11 iunie, ora 10 - 12 iunie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

De asemenea, în intervalul 12 iunie, ora 10 - 12 iunie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ.

Editor : C.S.