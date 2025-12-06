Duminică, în ziua votului pentru alegerile locale, jumătatea de sud a țării va fi afectată de ploi, în timp ce în vest și centru vremea va fi mai blândă, cu temperaturi mai ridicate și intervale cu cer variabil. În București, ploile sunt așteptate mai ales dimineața, iar vântul va slăbi în intensitate, potrivit ANM.

„Luăm umbrela dacă locuim în jumătatea de sud a țării, încă va mai ploua mâine, deși este adevărat că așteptăm ca ploile să fie mai degrabă în prima parte a zilei”, a spus la Digi24 directorul de prognoză ANM, Florinela Georgescu. Potrivit acesteia, vremea va rămâne mohorâtă în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și în mare parte din Moldova.

În schimb, în vestul și centrul țării condițiile meteo vor fi mai bune. În Banat, Crișana și, local, în Maramureș, temperaturile maxime vor urca până la 10-12°C. În Moldova, însă, ziua va începe cu valori scăzute, între 2 și 3°C în nordul regiunii. În jumătatea sudică a țării, inclusiv în București, maximele vor ajunge la 6-7°C, posibil 7-9°C în unele zone.

Meteorologul ANM se așteaptă ca până spre prânz și, pe alocuri, spre după-amiază, cerul să se mai degajeze, inclusiv în Capitală, permițând o ușoară creștere a temperaturilor față de ziua precedentă.

Sâmbătă a fost o zi marcată de vânt puternic în sudul țării, însă situația se va ameliora considerabil. „Vântul treptat va slăbi intensitatea în această noapte. Va rămâne de interes la noapte și mâine doar în zona litorală. În București, din acest punct de vedere, va fi mult mai bine. Mâine vorbim despre vânt slab până la moderat, nu mai mult de 30 km/h”, a mai precizat Florinela Georgescu.

Editor : M.I.