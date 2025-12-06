Live TV

Video Cum va fi vremea duminică, în ziua votului: Ploi în sudul țării și temperaturi mai ridicate în vest

Data actualizării: Data publicării:
Ploi, ceață și temperaturi de până la 17°C la final de ianuarie. Cum va fi vremea la început de februarie
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Duminică, în ziua votului pentru alegerile locale, jumătatea de sud a țării va fi afectată de ploi, în timp ce în vest și centru vremea va fi mai blândă, cu temperaturi mai ridicate și intervale cu cer variabil. În București, ploile sunt așteptate mai ales dimineața, iar vântul va slăbi în intensitate, potrivit ANM.

„Luăm umbrela dacă locuim în jumătatea de sud a țării, încă va mai ploua mâine, deși este adevărat că așteptăm ca ploile să fie mai degrabă în prima parte a zilei”, a spus la Digi24 directorul de prognoză ANM, Florinela Georgescu. Potrivit acesteia, vremea va rămâne mohorâtă în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și în mare parte din Moldova.

În schimb, în vestul și centrul țării condițiile meteo vor fi mai bune. În Banat, Crișana și, local, în Maramureș, temperaturile maxime vor urca până la 10-12°C. În Moldova, însă, ziua va începe cu valori scăzute, între 2 și 3°C în nordul regiunii. În jumătatea sudică a țării, inclusiv în București, maximele vor ajunge la 6-7°C, posibil 7-9°C în unele zone.

Meteorologul ANM se așteaptă ca până spre prânz și, pe alocuri, spre după-amiază, cerul să se mai degajeze, inclusiv în Capitală, permițând o ușoară creștere a temperaturilor față de ziua precedentă.

Sâmbătă a fost o zi marcată de vânt puternic în sudul țării, însă situația se va ameliora considerabil. „Vântul treptat va slăbi intensitatea în această noapte. Va rămâne de interes la noapte și mâine doar în zona litorală. În București, din acest punct de vedere, va fi mult mai bine. Mâine vorbim despre vânt slab până la moderat, nu mai mult de 30 km/h”, a mai precizat Florinela Georgescu.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sed guv oana gheorghiu
1
Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de reformă. Care sunt...
copii in drum spre scoala, excursie elevi
2
Daniel David a semnat ordinul privind temele pentru acasă. Ce se schimbă pentru elevi și...
JD Vance
3
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a...
diana buzoianu in birou
4
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune...
soldați din Legiunea Străină în Guaya Franceză
5
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce a fost dată afară! Cu ce se ocupă acum
Digi Sport
FOTO Apariție rară: Elena Băsescu, de nerecunoscut la jumătate de an după ce a fost dată afară! Cu ce se ocupă acum
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Urmările atacurilor rusești asupra sistemului energetic al Ucrainei. Foto Serviciul de Intervenții de Urgență al Ucrainei
Republica Moldova a cerut ajutor de avarie din România, după...
Pe ce liste votezi pentru Primăria Capitalei. Foto Getty Images
Alegeri București 2025. Cine sunt cei 17 candidați înscriși în cursa...
siluata unei persoane cu hanorac cu gluga ce sta in fata unui laptop cu un ecran pe care ruleaza un cod
Atac cibernetic devastator al serviciilor de informații ucrainene: O...
Președintele rus Vladimir Putin.
Expert în apărare: Rusia ar putea provoca România în zona economică...
Ultimele știri
„Europa e cel mai apropiat aliat al vostru, nu problema voastră”, îi spune Tusk lui Trump, după atacul din partea SUA
Cum se numește ultima melodie înregistrată de Joan Baez. Artista s-a întors în studio, revoltată de politicile lui Trump
Zelenski, Witkoff și Kushner au discutat telefonic. „Ucraina este hotărâtă să continue să colaboreze cu bună-credință cu SUA”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Programul secțiilor de votare din 7 decembrie. Foto Getty Images
Alegeri locale 2025: Programul secțiilor de votare pe 7 decembrie. Regula importantă pentru românii care ajung târziu la urne
HARTĂ Vreme rece în România: Cod galben de vânt puternic în cea mai mare parte a ţării. ANM anunță și ploi. Care sunt zonele vizate
oameni la targul de craciun din bucuresti
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. Meteorologii au actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni
videoclipul
BEC cere eliminarea unui clip electoral în care apar Cătălin Drulă, Nicușor Dan și Vlad Voiculescu. Motivele invocate
femeie cu umbrela indoita
HARTĂ Noi alerte meteo: cod portocaliu și galben de vânt puternic în mai multe județe. Zonele afectate și vremea la București
Partenerii noștri
Pe Roz
Jane Seymour, despre cum a redescoperit dragostea la 74 de ani: „Sunt mai fericită decât am fost vreodată”
Cancan
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Fanatik.ro
Alegeri locale București 2025. Cum arată sondajele pe ultimele săptămâni, cum stau PSD, PNL, AUR și USR
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
De ce nu a fost tras acoperișul pe Arena Națională la FCSB – Dinamo! Desfășurarea derby-ului ar fi fost pusă...
Adevărul
Scenă crâncenă pe o stradă din Ucraina: polițiști atacați de un pitbull al cărui stăpân a fost oprit pentru...
Playtech
De câtă apă ai nevoie pentru a menține bradul verde și proaspăt toată luna decembrie. Trucuri folosite de...
Digi FM
Cine e proaspăta soție a lui Ilie Bolojan. Nimeni n-a știut că premierul s-a recăsătorit
Digi Sport
”Dezastru” istoric și OUT de la Mondialul de handbal
Pro FM
Isabel Preysler, despre căsnicia cu Julio Iglesias: „Am plâns mult în ziua nunții, nimeni nu trebuia să afle...
Film Now
Judi Dench mărturisește că "nu mai recunoaște pe nimeni" din cauza problemelor de vedere: "Nu pot vedea la...
Adevarul
Ion Țiriac, onorat de către americani. Magnatul, chemat de urgență la Washington pentru a fi răsplătit
Newsweek
În ce județe pensionarii cu grupe de muncă au câștigat bani în plus la pensie? Procentaje crescute în instanță
Digi FM
Ce este Doctrina Monroe pe care vrea să o reînvie Trump. "America pe primul loc" și critici pentru Europa
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Momentul când un pui de focă dă buzna într-un pub din Noua Zeelandă. Angajații au crezut inițial că e un câine
Film Now
Ce face și acum arată acum Lucy din Dallas. Charlene Tilton are 64 de ani, e bunică și a mărturisit că nu s-a...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă