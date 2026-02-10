Directorul ANM Elena Mateescu a declarat marți, la Digi24, că „a fost o noapte geroasă”, cu temperaturi sub -10, -15 grade Celsius în estul Transilvaniei și Moldova, însă de miercuri „temperaturile cresc”, maximele urmând să ajungă la 11-14 grade. Meteorologul a precizat că episodul mai cald va dura până în jurul datei de 17 februarie, după care este posibilă revenirea fenomenelor de iarnă.



„A fost o noapte geroasă în special în aria avertizată de cod galben, respectiv estul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei, acolo unde valorile de temperaturi au coborât sub -10° -15°. De altfel, și la această oră, tot în această parte a țării înregistrăm valorile cele mai scăzute: -11° de pildă, la Darabani, în nordul Moldovei, -11° la Iași, de asemenea, LA Miercurea Ciuc -9°C”, a declarat directorul ANM.

Mateescu a afirmat că astăzi, „valorile termice vor fi local sub normele specifice datei din calendar, în special în regiunile extracarpatice. Deci, încă o zi foarte rece, pentru că maximele în întreaga țară vor avea un ecart între -3 până la 7° temperaturi negative, în special în regiunile extracarpatice, chiar și în Capitală o maximă de doar de 0 - 1°C”.

„Va urma o noapte în continuare destul de rece: -7° în depresiuni, cu cel mult 2°. De asemenea, precipitații, în continuare sub formă de ninsoare, posibil în Oltenia, moderate cantitativ și cu depunere de strat de zăpadă, dar în același timp și intensificările de vânt vor fi în continuare de interes, cu viteze de 45-50km/h în zonele mai joase, 70-90km/h în zonele montane”, a precizat meteorologul.

Potrivit directorului ANM, de mâine, „temperaturile cresc, o vreme ușor în încălzire. Și dacă mâine contăm pe valori între 3 până la 12°, de joi temperaturile vor fi chiar între 6-14 grade, vineri, de asemenea, un ecart între 8 până la 12° inclusiv în Capitală, de la o zi la alta, în a doua parte a acestei săptămâni, valorile se vor situa, cu mici variații de la o zi la alta, între 9 până la 11-12°C”.



„Trecem de la valori negative, inclusiv în Capitală, valori la nivelul maximelor de -3°C, la valori de 11-12°”, a declarat ea.

Meteorologul a mai precizat și că acest episod de temperaturi de primăvară va dura „cel puțin până în jurul datei de 17 februarie”.



„Până la jumătatea acestei luni vorbim de temperaturi ușor peste cele normale, apoi valori termice în scădere, astfel încât este posibil după data de 15, în jurul datei de 17-18, să vorbim din nou de un episod în care să revenim la ceea ce ar însemna fenomenele de iarnă”, a menționat Mateescu.

