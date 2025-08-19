Estimări meteo pe 4 săptămâni: Final de august cu temperaturi mai scăzute decât de obicei. Cum va fi vremea în septembrie

Luna august se încheie cu temperaturi ceva mai mici decât în alți ani, în cea mai mare parte a ţării, arată estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni. Pe de altă parte, în prima jmătate a lui septembrie, vremea va fi mai caldă decât de obicei în sudul, sud-vestul şi vestul ţării.

Săptămâna 18.08.2025 – 25.08.2025

Valorile termice vor fi uşor mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână, în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales în regiunile centrale.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice, centrale şi nordice, dar şi uşor deficitar în vest, sud-vest şi nord-est, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 25.08.2025 – 01.09.2025

Cu excepţia extremităţii de sud-vest a ţării, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele specifice, mai ales în estul, nordul şi centrul teritoriului.

Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.

Săptămâna 01.09.2025 – 08.09.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile sudice şi sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice şi sudice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va avea o tendinţă uşor deficitară în vestul, centrul şi sudul ţării, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Editor : M.B.