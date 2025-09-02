Live TV

HARTĂ Cod galben de caniculă în 19 judeţe și în Capitală: temperaturile urcă până la 37 de grade. Care sunt zonele vizate

Data publicării:
copii care alearga pe langa fantani
Avertizare meteo de canicula. FOTO: Profimedia Images
Din articol
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, noi alerte cod galben de caniculă în sudul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius, potrivit meteorologilor. 

ANM avertizează că marți, în intervalul 12-21, în Banat, în sudul Olteniei și al Moldovei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea continentală „vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic, iar indicele temperatură umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități”.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade, informează meteorologii. 

Foto: ANM

De asemenea, ANM a emis un cod galben de caniculă pentru miercuri, care va fi valabil între ore 12-21. 

Astfel, în Oltenia, în Muntenia, în sudul Moldovei și în Dobrogea continentală „vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități.

Meteorologii precizează că temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade, izolat mai ridicate în sudul Munteniei, spre 36...37 de grade.

Foto: ANM

Vremea în București 

Municipiul Bucureşti se va afla, marţi şi miercuri, sub o atenţionare cod galben de caniculă şi temperaturi deosebit de ridicate, informează Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Astfel, pe parcursul zilei de marţi, între orele 12:00 - 21:00, vremea va fi călduroasă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 34 - 35 de grade.

Totodată, miercuri, în intervalul orar 9:00 - 21:00, în Capitală, vremea va continua să fie caniculară, cu disconfort termic ridicat şi ITU care va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 35 - 37 de grade.

Iubitul Arynei Sabalenka a "rupt" tăcerea, când a fost întrebat despre relația sportivei cu Novak Djokovic
Digi Sport
Iubitul Arynei Sabalenka a "rupt" tăcerea, când a fost întrebat despre relația sportivei cu Novak Djokovic
Descarcă aplicația Digi Sport
