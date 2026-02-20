Fenomenele meteo specifice iernii vor mai poposi în țara noastră. Până duminică, cât vor fi în vigoare codul galben și informarea meteorologică, zone extinse din partea de sud-sud-est a țării vor fi vizate de intensificări ale vântului, precipitații însemnate cantitativ, polei, ninsori și viscol. Ulterior, temperaturile vor crește simțitor, a anunțat Elena Mateescu, director general al ANM, la Digi24.

„Până duminică, cât vor fi în vigoare alertele meteorologice generale, atât codul galben, cât și informarea meteorologică, vorbim de fenomene de iarnă, intensificări ale vântului, precipitații însemnate cantitativ, ghețuș, polei, ninsori, viscol și strat de zăpadă pentru zone extinse din partea de sud-sud-est a țării. Începând din această după-amiază și până sâmbătă seara, vântul va bate cu putere. Vorbim de rafale de 50-60km/h. Din această noapte, precipitații însemnate cantitativ, pe parcursul nopții se vor transforma treptat în ninsori. Vremea va fi rece, în special în jumătatea de nord a Moldovei, acolo unde astăzi maximele vor fi negative. Chiar și maximele în următoarele zile, de asemenea, vor fi destul de coborâte. Ne așteptăm să vină primăvara, cel puțin înainte de data de 1 martie, din punct de vedere meteorologic, ca urmare a regimului de temperaturi, care începând din 23-24 februarie, va crește simțitor.

La nivelul maximelor, de pildă, pentru ziua de 24 februarie contăm pe valori între 4 până la 14°, pentru ca acestea să înregistreze valori ușor în creștere pe parcursul săptămânii viitoare. Săptămâna 23 februarie - 2 martie, în jumătatea de vest a țării, valorile de temperaturi vor caracteriza o vreme mai caldă decât în mod obișnuit”, a anunțat Elena Mateescu.

Amintim că meteorologii au anunțat un episod de vreme severă. Revin ninsorile, temperaturile vor scădea brusc și vor coborî sub pragul gerului în acest sfârșit de săptămână. Capitala și alte 16 județe sunt vizate de un cod galben de ninsori abundente.

Editor : A.M.G.