Weekend cu vreme severă în București: Revin ninsorile și gerul și se va așterne un nou strat de zăpadă

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - METEO - COD ROSU - NINSOARE - URMARI - 18 FEB 2026
Trafic auto si pietonal in conditii dificile cauzate de caderi masive de zapada si urmari ale codului rosu de ninsori, in Bucuresti, 18 februarie 2026. Inquam Photos / George Calin
Din articol
Prognoza ANM pentru perioada 20 - 22 februarie în București

Episod de vreme severă: revin ninsorile, temperaturile vor scădea brusc și vor coborî sub pragul gerului în acest sfârșit de săptămână. Capitala și alte 16 județe sunt vizate de un cod galben de ninsori abundente. Oana Catrina, meteorolog ANM, a precizat la Digi24, că weekendul vine, pentru bucureșteni, cu un nou strat de zăpadă și vânt puternic cu viteze la rafală de 55-65km/h.

„Pentru zona municipiului București din a doua parte a acestei zile, va ploua, însă în noaptea ce urmează vor fi precipitații moderate cantitativ, la început mixte, care vor favoriza formarea poleiului sau a ghețușului, apoi va ninge și apreciem că până mâine dimineață se va depune un strat nou de zăpadă cu grosimi neuniforme, în medie de 6 - 8cm, iar vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 55-65km/h viscolind în această noapte ninsoarea și spulberând zăpada. Iar mâine, sâmbătă, în Capitală continuă să ningă însemnat cantitativ, condiții în care se va depune un strat nou de zăpadă neuniform, cu grosimi în medie de 10 - 15 cm și, foarte important, vântul va continua să prezinte intensificări pe parcursul zilei, însă la viteze mai reduse, viteze în general de 40-45km/h”, a explicat Oana Catrina, meteorolog ANM.

De duminică, vremea se încălzește, iar vântul nu va mai crea probleme.

„Iar vestea bună, pentru că este și o veste bună, este faptul că de duminică vremea intră într-un proces de ameliorare semnificativă sub aspectul ninsorilor, dar și a intensificărilor de vânt.
Și asta pentru că duminică vor mai fi ninsori slabe sau fulguieli, în special în primele ore ale zilei, în partea de sud-est însă, vântul nu va mai crea probleme. Iar în Capitală, duminică nu vom mai avea precipitații sub formă de ninsoare. Vântul nu va crea probleme, iar maxima va urca în orele amiezii spre 2 grade și asta pentru că sâmbătă vom avea în Capitală o vreme deosebit de rece, condiții în care în orele amiezii nu vor fi mai mult de -3°C, condiții în care în acest moment din an ar trebui în orele amiezii să avem în Capitală cam 6, 7 grade,” a precizat meteorologul.

„Vom avea parte de un episod de vreme severă, cu viscol și în această noapte și până sâmbătă, dar nu la intensitatea celui cu care ne-am confruntat în noaptea de marți spre miercuri, când ne amintim, în zona municipiului București, în 12 ore s-au depus mai mult de 40 cm,” a adăugat specialistul.

Prognoza ANM pentru perioada 20 - 22 februarie în București

Vineri, cerul se va înnora treptat și din a doua parte a zilei va ploua. În cursul nopții vor fi precipitații, moderate cantitativ, la început mixte care vor favoriza formarea poleiului sau a ghețușului, apoi va ninge. Se va depune strat nou de zăpadă neuniform cu grosimi în medie de 6...8 cm. Vântul va sufla slab și moderat, dar după orele prânzului va avea intensificări cu viteze de 55...65 km/h, iar noaptea va fi viscol și vizibilitate scăzută sub 100 m. Temperatura maximă va fi de 2...3 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -3 grade.

Sâmbătă, vremea va deveni deosebit de rece. Cerul va fi noros și va ninge, însemnat cantitativ și se va depune strat nou de zăpadă, neuniform, cu grosimi de în medie de 10...15 cm. Vântul va avea intensificări în prima parte a intervalului (viteze de 40...45 km/h), viscolind ninsoarea. Temperatura maximă va fi de -3...-2 grade, iar cea minimă de -4...-3 grade.

În intervalul 20 februarie, ora 10 - 22 februarie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică ce vizează vremea deosebit de rece.

În intervalul 20 februarie, ora 12 - 22 februarie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică ce vizează intensificări ale vântului, precipitațiile însemnate cantitativ, ninsori, viscol și strat de zăpadă.

Editor : A.P.

