Temperaturile rămân ridicate în toată țara în următoarele zile, mai ales în sud și sud-vest, dar și în București și pe litoral. Elena Mateescu, director ANM, a averizat, în direct la Digi24, că vremea caniculară va persista până la finalul săptămânii, cu mici variații de la o zi la alta.

„Mâine, o vreme călduroasă în majoritatea regiunilor. Tot în sudul Banatului și al Olteniei, dar și în partea de sud-vest a Transilvaniei și a Munteniei vorbim de o vreme caniculară, pentru că maxima zilei va putea depăși pragul critic de 35°C”, a explicat Mateescu.

Potrivit acesteia, valul de căldură va persista pe tot parcursul săptămânii, cu mici variații de la o zi la alta.

„Temperaturile se vor situa între 27 până la 37°, astfel încât întreaga săptămână va fi caracterizată de o vreme caldă, chiar deosebit de caniculară. Și, cu siguranță, zilnic vom actualiza alertele meteorologice ce vor caracteriza acest val de căldură intens și persistent din ultima lună a verii 2025”, a adăugat ea.

Temperaturile ridicate se vor resimți în toată țara, inclusiv în Capitală.

„Chiar de miercuri, 36, pentru ca ziua de joi să aducă, de pildă, în Câmpia de Vest, din nou, 37°C. Inclusiv în Capitală, o maximă de 35-36, nu excludem să atingem chiar 37.”

Nici litoralul nu scapă de caniculă, deși valorile vor fi mai moderate.

„La mare, o vreme caldă, fără precipitații, cu maxime în jurul a 27-28° în zona litoralului, în zona continentală a județului Constanța, chiar valori apropiate de 33-34°, așa cum și astăzi zona continentală a județului Constanța se află sub incidența avertizării meteorologice de cod galben”, a mai menționat directorul ANM.

