Primul weekend de toamnă aduce temperaturi de vară în mare parte din țară. Valorile termice vor trece de 30°C, iar ploile vor fi izolate și slabe. Meteorologii anunță că acest val de căldură se va menține și în următoarele săptămâni, cu maxime peste cele specifice sezonului. Directoarea ANM, Elena Mateescu, a explicat în direct la Digi24 că debutul toamnei a fost marcat de avertizări cod galben și că, în ciuda vremii calde, România se confruntă cu un deficit semnificativ de precipitații.

Elena Mateescu, directoarea generală a ANM, a precizat că prima lună de toamnă începe cu temperaturi de vară și avertizări meteorologice.

„Așa arată lucrurile pentru prima lună din toamna 2025 și, practic, debutul toamnei 2025 a fost marcat de avertizări meteorologice de cod galben privind temperaturile ridicate pentru o primă decadă (...) pentru că mercurul din termometre a urcat pe areale extinse din partea de vest, sud, chiar nord-centru a țării peste 30°C și chiar peste pragul unei zile de caniculă, 35-36°C. În zilele de 3-4 septembrie am atins chiar recorduri ale temperaturilor maxime zilnice la 26 de stații”, a spus directoarea ANM.

Șefa ANM a subliniat că vremea caldă va continua și în weekend.

„Mâine, încă un cod galben privind temperaturile ridicate pentru areale extinse din partea de vest, nord-vest a țării, temperaturi care se vor apropia de 34°C, iar ecartul maximelor, cel puțin până la jumătatea lunii septembrie, va fi cuprins între 20 până la 33°C. Posibil perioade cu averse chiar și duminică, în special în zonele montane, astfel încât să contăm pe cantități de apă (...) de 15-25 l/m² și, izolat, chiar și în regiunile intracarpatice”, a explicat Mateescu.

Potrivit prognozelor actualizate, întreaga lună septembrie va fi mai caldă decât în mod obișnuit.

„Nu trebuie să excludem o evoluție în care să avem alternanțe de perioade cu temperaturi care să depășească pragul unei zile de vară, 25°C, chiar peste 30°C. Vom actualiza aceste informații pe măsură ce ne apropiem de fiecare interval, pentru un grad cât mai bun de acuratețe”, a precizat directoarea ANM.

În ciuda vremii calde, problema principală rămâne lipsa ploilor.

„Însă, din păcate, ne îngrijorează deficitul de precipitații, pentru că în condițiile în care cele trei luni de vară au fost foarte secetoase (...) seceta pedologică este extremă și puternică, iar această perioadă coincide cu perioada însămânțărilor de toamnă pentru noul an agricol, care a debutat la 1 septembrie”, a avertizat Elena Mateescu.

