Valul de praf saharian traversează România începând de astăzi și până duminică, iar particulele vor putea fi observate în partea de vest, nord-vest și nord a teritoriului, ulterior în regiunile estice, în intervalele în care va ploua, a transmis vineri, 21 noiembrie, la Digi24, Elena Mateescu, director ANM. Meteorologii au emis și un cod galben de ploi puternice, valabil de astăzi, de la ora 10.00, și până mâine, 22 noiembrie, la ora 10.00.

„Comunicatul privind transportul de praf saharian în zona țării noastre menționează faptul că, din sectorul sud-vestic, se va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer încărcate cu particule de praf de origine sahariană către partea sud-estică și central-sud-estică a Europei și, implicit, și în zona țării noastre.

Depunerile de praf vor putea fi observate în partea de vest, nord-vest și nord a teritoriului, apoi în regiunile estice, în intervalele în care va ploua. Astăzi, în majoritatea zonelor, la început în Banat, în Crișan, în Maramureș, Transilvania, apoi în cea mai mare parte a Olteniei, dar și local în Moldova și în Muntenia, ploile vor fi sub formă de aversă, iar în sudul țării este posibil să consemnăm și descărcări electrice, având în vedere masa de aer cald care va predomina la acest final de săptămână și care va aduce în zona țării noastre temperaturi peste normalul datei din calendar”, a spus directorul ANM.

Astăzi, termometrele vor indica valori în jurul a 19 grade în Dobrogea și în sud-estul Munteniei, în timp ce în nordul Moldovei vor fi valori cuprinse între 7-8 grade Celsius.

„Vorbim și de cantități de apă care în zona deluroasă a Olteniei, dar și în vestul Carpaților Meridionali vor cumula valori de 20-30l/metru pătrat, izolat peste 35l/metru pătrat, în zona Carpaților Meridional fiind de așteptat și rafale de vânt de 70-90km/h, iar în zonele mai joase de relief, restul țării, rafale de 50-60km/h”, a afirmat Elena Mateescu.

Cod galben de ploi

De asemenea, începând de astăzi, 21 noiembrie, de la ora 10.00, și până duminică, 23 noiembrie, ora 14.00, este în vigoare o informare meteo de ploi importante cantitativ, precipitații mixte și ninsori, intensificări ale vântului.

„Vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă local de 10...15 l/mp, iar îndeosebi în nordul Olteniei și în nord-vestul Munteniei, precum și în vestul Carpaților Meridionali de 20...30 l/mp, și izolat de peste 60 l/mp. Precipitațiile vor fi sub formă de ploaie, însă din seara zilei de sâmbătă (22 noiembrie) local în Câmpia de Vest, nordul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei, la început vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și izolat vor fi depuneri de polei, apoi va ninge. La munte, din noaptea de sâmbătă spre duminică treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în special pe creste. Local și temporar vântul va avea intensificări pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă în regiunile sudestice, cu rafale în general de 45...50 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Meridionali, vineri vor fi rafale de 70...90 km/h. Vremea se va răci semnificativ sâmbătă în vest, nord și nord-est, iar duminică și în restul țării”, a transmis ANM.

Totodată, codul galben de precipitații însemnate cantitativ a intrat în vigoare astăzi, de la ora 10.00, și este valabil până mâine, 22 noiembrie, la ora 10.00.

Harta zonelor aflate sub cod galben de ploi. Foto: ANM

„În zona montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Hunedoara, Alba și Sibiu va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25...30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp”.

Cum va fi vremea în București

Vineri, în București, temperaturile se vor situa peste cele normale în ultima decadă a lunii noiembrie. Cerul va fi predominant noros și trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Maxima va fi cuprinsă între 13 și 14 grade, iar minima se va încadra între 7 și 8 grade. Dimineața și noaptea va fi ceață.

Sâmbătă, 22 noiembrie, regimul termic va fi caracterizat de valori similare cu cele din intervalul anterior, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar cea minimă va fi de 7 - 8 grade. Cerul va fi noros și temporar va ploua, iar vântul va sufla slab și moderat. La începutul intervalului va fi ceață.

Duminică, 23 noiembrie, vremea se va răci în București. Cerul va avea înnorări și temporar va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat, iar maxima se va încadra între 8 și 9 grade.

În intervalul 21 noiembrie, ora 10 - 23 noiembrie, ora 14, municipiul București se va afla sub informarea meteo ce vizează ploi și răcire.

