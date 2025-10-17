Live TV

Accident grav în Capitală: un tramvai și un autobuz s-au ciocnit în Pasajul Victoriei. Cinci victime, la spital

Cinci persoane au ajuns la spital, iar altele primesc îngrijiri medicale la fața locului, după ce un tramvai și un autobuz s-au ciocnit, vineri seară, în Pasajul Victoriei din Capitală. Circulația în zonă este restricționată.

ACTUALIZARE 18.57 Patru persoane din autobuz și una din tramvai au fost transportate la spital pentru a primi îngrijiri. În total, cinci victime au fost preluate de echipajele medicale de urgență.

Știrea inițială

„La data de 17 octombrie a.c., în jurul orei 17:45, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că, în Pasajul Victoriei, s-a produs un accident de circulație în care au fost implicate două vehicule din cadrul STB. Din informațiile preliminare, conducătorul unui tramvai care se deplasa în Pasajul Victoriei, către str. Doctor Felix, a intrat în coliziune cu un autobuz care se deplasa în aceeași direcție”, a transmis, vineri, Brigada Rutieră a Capitalei.

La acest moment, mai multe persoane primesc îngrijiri medicale la fața locului, patru dintre acestea fiind transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Ambii conducători de vehicule au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind zero.

Au fost aplicate restricții de circulație în Pasajul Victoriei, pe sensul către str. Doctor Felix.

„În continuare, polițiștii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier”, a mai transmis sursa citată.

