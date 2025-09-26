Live TV

Exclusiv „Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit în secția ATI de la Spitalul „Sf Maria” din Iași

copil cu branula la mana pe patul de spital
Foto cu caracter ilustrativ: Shutterstock

Dezvăluiri cutremurătoare în cazul celor șase copii uciși de o bacterie periculoasă în secția de Terapie intensivă a Spitalului de Copii „Sf Maria” din Iași. Mama fetiței de 12 ani, care a murit vineri, a vorbit pentru Digi24 despre neregulile grave din secția ATI. Femeia acuză că asistentele nu respectau măsurile de siguranță, deși știau de existența focarului. 

„Dacă o asistentă își ia botoșeii înainte de a intra în salon, halatul și după aia iese și vine alta care nu e echipată, nu înțelegeam rostul la acele echipamente. Una da și una nu. Credeam că e cea mai sterilă și curată unitate din spital și am realizat că e cea mai infectă”, a declarat Oana Ivasciuc, mama fetiței de 12 ani care a murit vineri. 

Aceasta a adăugat: „Acum realizez că acolo practic se murea”. 

Ea a mai afirmat că „în primele trei zile noi am luat bacteria și sincer eu zic că e de la cateter, noi am urcat sus și starea ei deodată s-a prăbușit”. 

Femeia a mărturisit că „în seara aia când starea ei s-a deteriorat, când ea a făcut febră, au făcut o presupunere, au făcut analiza pentru bacteria aceasta”, iar „miercuri s-a confirmat că a luat această bacterie”. 

„De miercuri încoace a fost nevoie și de transplant de sânge și de trombocite și tot felul de analize și medicamente tot timpul. Ea a fost destul de puternică până acum și aseară starea ei era încă bună, dar lor li s-a părut că ea e agitată și i-au dat calmante”, a mai declarat femeia. 

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecţii cu o bacterie, după ce şase copii au murit în secţia de Terapie Intensivă. Directorul Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, Cătălina Ionescu, a declarat că germenele identificat este sensibil la antibiotice, precizând că s-a decis limitarea internărilor la ATI încă din 16 septembrie.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat că este „inacceptabil ca aceste situaţii să nu fie raportate şi să nu fie luate măsurile specifice”. Rogobete susţine că primul caz de infecţie a fost raportat la DSP abia după cinci zile, iar Ministerul Sănătăţii a aflat „abia astăzi”, după 13 zile de la primul caz.

Potrivit datelor preliminare, spitalul nu a luat la timp măsurile necesare de izolare a infecţiei, în Secţia de Terapie Intensivă. „Am dispus de urgenţă un control comun de la minister. Cei care nu şi-au făcut treaba vor pleca acasă fără discuţie”, avertizează ministrul.

Ministerul Sănătăţii (MS) a precizat că, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, nouă pacienţi cu vârsta sub un an au fost infectaţi cu Serratia Marcescens.

Citește și: Ce este Serratia marcescens, bacteria descoperită la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde au murit șase copii

