Administratorii „Fermei Dacilor”, unde 8 persoane au murit de Crăciun, au fost trimişi în judecată. Care sunt concluziile procurorilor

Administratorii fostului complex turistic „Ferma Dacilor”, din Tohani, judeţul Prahova, mistuit de un incendiu, în urmă cu doi ani, în a doua zi de Crăciun, soldat cu opt morţi, inclusiv unul dintre fiii patronului pensiunii, au fost trimişi în judecată sub control judiciar pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.

Potrivit procurorilor, pensiunea avea restaurant, bucătărie şi spaţii de cazare, însă a funcţionat timp de şapte ani fără nicio autorizaţie de securitate la incendiu şi fără respectarea normelor în domeniu. Anchetatorii au stabilit că incendiul s-a produs din cauza unui scurtcircuit la instalaţia electrică, subdimensionată şi fără protecţie adecvată, iar focul s-a extins rapid întrucât lemnul din care era făcută clădirea nu fusese ignifugat. Totodată, procurorii au stabilit că turiştii nu au putut fi salvaţi din cauză că instalaţia de detectare şi alarmare la incendiu era nefuncţională, iar căile optime de evacuare lipseau. informează News.ro

Cercetări finalizate

Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a informat, marţi, că procurorul de caz din cadrul instituţiei a finalizat cercetările în dosarul „Ferma Dacilor” privind împrejurările în care a avut loc incendiul din 26 decembrie 2023, în urma căruia au decedat opt persoane.

Potrivit sursei citate, au fost trimişi în judecată, sub control judiciar, trei persoane şi societatea comercială pe care acestea o administrau, pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.

Anchetatorii au stabilit, pe baza probelor administrate, că în perioada 2016 – 26 decembrie 2023, inculpaţii D.C. şi I.A.E, administratori de fapt ai SC Ferma Dacilor SRL, împreună cu inculpatul R.V.A, administrator statutar al societăţii, au făcut în mod convergent şi sistematic” demersuri în realizarea obiectului de activitate al persoanei juridice, prin încălcarea repetată a dispoziţiilor legale privind derularea activităţii de „cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată” desfăşurate la sediul social din comuna Gura Vadului, sat Tohani, judeţul Prahova, unitatea turistică funcţionând cu încălcarea legislaţiei privind apărarea împotriva incendiilor şi a normelor din domeniu, respectiv fără obţinerea avizelor şi a autorizaţiilor ce ar fi trebuit emise de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă.

„Totodată, construcţia corpului principal de clădire ce includea restaurant, bucătărie şi spaţii de cazare la parter şi mansardă, a fost executată în regie proprie, fără obţinerea avizelor şi autorizaţiei de construire, demersurile şi măsurile dispuse pentru „intrarea în legalitate” realizându-se cu încălcarea prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii. Acest cumul de fapte a creat premisele izbucnirii şi propagării la data de 26.12.2023, în jurul orei 05:45, a unui incendiu ce a condus la distrugerea în integralitate a imobilului şi decesul a opt persoane fizice, care au fost private de orice şansă reală de a se salva”, susţin procurorii.

Urmari ale incendiului de la "Ferma Dacilor, Tohani, jud. Prahova. Inquam Photos / Bogdan Buda

Incendiul

În cadrul anchetei s-a stabilit că izbucnirea incendiului a fost cauzată de un „defect de natură electrică (surse de aprindere de natură termică – suprafeţe fierbinţi/ surse de aprindere de natură electrică de tipul scurtcircuitului), în condiţiile realizării şi exploatării unei instalaţii electrice, fără proiect, subdimensionată, fără protecţii care să funcţioneze adecvat, fără corelarea puterii consumatorilor electrici cu tipurile şi secţiunile de cabluri necesare, fără corelarea sistemelor de protecţie la scurtcircuit/punere la pământ cu extinderea reţelei electrice proprii pensiunii, toate acestea conducând la susceptibilitatea încălzirii excesive până la aprinderea izolaţiei din material plastic a conductorilor electrici/ apariţiei unui defect electric de tipul scurtcircuitului”.

Focul s-a propagat rapid, în condiţiile în care materialul lemnos utilizat la construcţia imobilului nu era ignifugat şi din cauză că instalaţa de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu nu era funcţională.

În ceea ce priveşte „imposibilitatea obiectivă de salvare a victimelor”, ancheta a stabilit că aceasta „a fost generată de nefuncţionarea instalaţiei de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, lipsa procedurilor de ignifugare şi lipsa unor căi de evacuare optime”.

Concluziile investigaţiei sunt rezultatul colaborării între procurori, lucrători de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale – Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, Institutul Naţional de Criminalistică, Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă (I.N.S.E.M.E.X Petroşani).

Rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost trimis spre competentă soluţionare Judecătoriei Mizil.

Ce s-a întâmplat acum doi ani

În urmă cu doi ani, în a doua zi de Crăciun, opt persoane, între care şi minori, au murit arse într-un incendiu care a devastat pensiunea Ferma Dacilor, din localitatea Tohani, judeţul Prahova. Printre victime s-a numărat unul dintre fiii patronului de facto al pensiunii, Cornel Dinicu, un controversat om de afaceri prahovean, dar şi prieteni ai patronului.

La acea vreme, Dinicu, administratorul de facto al pensiunii, a fost arestat preventiv, iar ceilalţi doi administratori, Adelina Elena Ilie şi Vitomir Adrian Ristin, au fost plasaţi în arest la domiciliu. Ulterior, toţi cei cei trei inculpaţi au fost puşi sub control judiciar.

Verificările făcute în urma incendiului au arătat că pensiunea funcţiona fără avizele de securitate la incendiu, ISU Prahova fiind instituţia responsabilă cu controale în acest caz.

La jumătatea anului trecut, Tribunalul Militar Bucureşti a decis redeschiderea urmăririi penale în dosarul în care un fost comandant al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Prahova şi o angajată a Inspecţiei de prevenire din cadrul acestei instituţii sunt acuzaţi de corupţie, fiind suspectaţi că au permis funcţionarea fără autorizaţie a pensiunii „Ferma Dacilor”.

Judecătorii militari au hotărât, în iunie 2024, redeschiderea urmăririi penale faţă de Tiberiu Dumitru Elisei, fost şef al ISU Prahova, şi faţă de Cristina Chelba, fostă angajată a ISU Prahova la prevenire, suspectaţi de corupţie în relaţia cu reprezentanţii complexului turistic „Ferma Dacilor”.

Cei doi sunt suspectaţi că au permis funcţionarea fără autorizaţie a pensiunii, care a fost distrusă de un incendiu devastator. Iniţial, dosarul a fost clasat, procurorii DNA solicitând redeschiderea acestuia în ianuarie 2024, la câteva zile de la incendiul soldat cu opt morţi.

Urmări ale incendiului de la „Ferma Dacilor”, Tohani, județul Prahova. Foto: Inquam Photos / Bogdan Buda

Editor : Sebastian Eduard