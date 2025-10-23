Live TV

AVION PRABUSIT VASLUI
Foto via News.ro

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit, joi, în județul Vaslui. Pilotul a fost găsit mort, după ce autoritățile au desfășurat căutări în zona localității Băcani. Firma care deține aeronava nu mai putea lua legătura cu acesta, iar manevra de aterizare nu a mai fost posibilă din cauza ceții. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele accidentului aviatic.

ACTUALIZARE 11.40 Pilotul avionului prăbușit la Băcani a fost identificat ca fiind Pavel Ion, în vârstă de 65 de ani, proprietarul unei asociații viticole din zonă. Aeronava a fost descoperită în apropierea unei zone împădurite de la marginea localității, după ce sistemul automat E-CALL a transmis un semnal de urgență la 112, în urma pierderii legăturii radio.

Bărbatul plecase din Suceava și urma să aterizeze pe un heliport privat amenajat lângă pădure, în apropierea plantațiilor sale. La intervenție au participat pompierii din cadrul Detașamentului Bârlad și o ambulanță SAJ tip C2 cu medic, din substația Bârlad.

Pilotul a fost găsit în carlingă, prezentând leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decedat de medicul aflat la fața locului. Zona a fost securizată, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele accidentului aviatic, informează TV TOTAL Vaslui.

ACTUALIZARE 11.30 Pilotul avionului de mici dimensiuni prăbușit joi în zona localității Băcani, din județul Vaslui, a fost găsit mort de echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), potrivit Agerpres.

„Este vorba despre un avion ultraușor în care se afla doar o singură persoană, pilotul. Persoana este decedată”, a declarat șeful ISU Vaslui, Cătălin Oloeriu.

Victima este un bărbat în vârstă de 65 de ani, proprietarul unei asociații viticole din zonă. Acesta venea de la Suceava și urma să aterizeze pe heliportul aflat la marginea unei păduri, însă aeronava s-a prăbușit înainte de a ajunge la destinație.

La fața locului au intervenit pompierii care au confirmat decesul pilotului și au asigurat zona în care s-a produs accidentul aviatic.

Știrea inițială

Detaşamentul Bârlad intervine, joi, în zona Băcani, la un posibil accident aviatic, potrivit News.ro.

„Un apel E-CALL pe 112, urmat de apel al unei persoane a societăţii căreia îi apartine avionul de mici dimesiuni, a transmis că avionul ultrauşor urma să aterizeze în zona Băcani, dar, din cauza ceţii, nu a putut ateriza”, a transmis ISU Vaslui.

Potrivit pompierilor, apelantul a precizat că, ulterior, a fost pierdut contactul cu pilotul.

La faţa locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenţie şi reprezentanţi ai mai multor instituţii.

