Apele Române anunță lucrări urgente la Bazinul de Apă Curată Voila, sursă de rezervă vitală în Prahova

PRAHOVA - ILUSTRATIE - BARAJUL PALTINU - 01 DEC 2025
Barajul Paltinu. Sursa foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik
Lucrările vizează reducerea infiltraţiilor Bazinul de Apă Curată Voila este exploatat de ESZ Prahova Toate localitățile din Prahova au apă potabilă

Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) a anunțat demararea unor lucrări în regim de urgență la Bazinul de Apă Curată Voila, din județul Prahova, o sursă de rezervă esențială pentru alimentarea cu apă potabilă, intervențiile vizând stabilizarea și etanșarea bazinului, precum și repararea conductei de aducțiune, în contextul vulnerabilităților apărute după criza recentă a apei de la acumularea Paltinu.

Administraţia Naţională „Apele Române”, în colaborare cu Exploatarea Sistemului Zonal Prahova (ESZ PH), au început pregătirea lucrărilor de reparare a Bazinului de Apă Curată (BAC) Voila, în baza Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, în urma constatării unei situaţii de urgenţă la sistemul de alimentare cu apă, informează ANAR.

La solicitarea Apelor Române, prin hotărârea CJSUa s-a decis realizarea, în regim de urgenţă, a lucrărilor de stabilizare şi etanşare la Bazinul de Apă Curată Lunca Mare – Voila şi realizarea unui by-pass provizoriu la conducta de aducţiune, pentru zona afectată, pe o distanţă de aproximativ 200 de metri, dintr-o lungime totală a conductei de 1.400 de metri.

Anterior solicitării, echipele Apelor Române (SGA Prahova, SGA Ialomiţa) şi ale ESZ PH au făcut o inspecţie preliminară în teren, pentru stabilirea necesarului de materiale.

Lucrările vizează reducerea infiltraţiilor

În urma acestei inspecţii, echipele Apelor Române au început intervenţia în regim de urgenţă. Lucrările vizează reducerea infiltraţiilor care afectează aproximativ 3.000 de metri pătraţi, dintr-o suprafaţă totală a bazinului de 30.000 de metri pătraţi. În acest context, au fost transferate materiale de intervenţie de la SGA Galaţi, SGA Vaslui şi ABA Prut-Bârlad, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, lucrările de intervenţie, realizate în regim de urgenţă, din forţe şi surse proprii ale ANAR, vor consta în îndepărtarea şi reaşezarea sedimentelor în cuveta BAC-ului, acoperirea zonelor cu plăci dislocate cu geomembrană bentonitică şi realizarea unui strat de protecţie format din saci de nisip, amplasaţi peste geomembrană.

Pentru repararea conductei de aducţiune, vor fi contractate lucrări în regim de urgenţă (proiectare şi execuţie), necesare realizării unui by-pass de circa 200 de metri liniari, care includ săpături şi amplasarea de conducte.

Bazinul de Apă Curată Voila este exploatat de ESZ Prahova

Bazinul de Apă Curată Voila se află în patrimoniul Administraţiei Naţionale „Apele Române” şi este exploatat de ESZ Prahova. Acesta are rol de rezervă de apă sau acumulare tampon, asigurând un volum de 200–250 mii de metri cubi de apă pentru Staţia de Tratare Voila. Din acest bazin pleacă o conductă de aducţiune cu diametrul de 1.400 de mm, care poate alimenta direct staţia de tratare.

Bazinul de Apă Curată Voila reprezintă o sursă de rezervă esenţială pentru tratarea apei, utilizată în special în situaţiile în care apa evacuată din acumularea Paltinu înregistrează valori ridicate de turbiditate. Conform Hotărârii CJSU Prahova, lucrările aprobate vor fi terminate cel târziu până în 15 ianuarie 2026, în funcţie de condiţiile din teren.

Administraţia Naţională „Apele Române” monitorizează permanent situaţia şi aplică toate măsurile necesare pentru siguranţa sistemului de alimentare cu apă şi continuitatea procesului de tratare, se mai arată în comunicatul citat.

Toate localitățile din Prahova au apă potabilă

Cu o zi în urmă, ANAR preciza, în contextul apariţiei în spaţiul public a unor informaţii „care pot crea îngrijorare”, că în prezent toate localităţile din judeţul Prahova afectate din cauza evenimentelor de la Barajul Paltinu beneficiază de apă potabilă.

Potrivit sursei citate, nivelul actual al apei în lac permite intervenţii tehnice în siguranţă şi menţinerea alimentării cu apă. „Operaţiunile tehnice de la baraj sunt monitorizate permanent şi nu afectează apa livrată populaţiei”, asigură ANAR.

Peste 107.000 de oameni din 13 localităţi prahovene şi un oraş din judeţul Dâmboviţa nu au avut o săptămână apă potabilă, după ce acţiunea de golire a barajului Paltinu pentru realizarea unor lucrări de decolmatare, coroborată cu ploile torenţiale, a determinat ridicarea turbidităţii apei în aşa măsură încât aceasta nu a mai putut fi tratată.

