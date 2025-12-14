Theodor Paleologu a criticat sistemul pensiilor speciale din magistratură, pe care l-a descris drept „o păcăleală” și „o capcană” ce îi menține pe magistrați captivi într-un sistem pe care mulți nu îl mai pot suporta. Invitat la Digi24, Paleologu a vorbit și despre presiunile și reacțiile apărute în spațiul public după momentul „mă sună Lia, mă duc să răspund”, pe care l-a catalogat drept „bomboana de pe colivă”, afirmând că întreaga situație a căpătat accente de comedie și a ilustrat disfuncțiile și lipsa de seriozitate din vârful sistemului judiciar.

Pensiile speciale sunt o păcăleală, o capcană.

„Magistrații trebuie să înțeleagă acest lucru și să nu se agațe de această formă de recompensă, care ajunge să funcționeze ca o mită”, a declarat el.

Totodată, fostul ministru a vorbit despre magistrații care aleg să se pensioneze din cauza presiunilor și a degradării profesiei.

„Am avut un număr semnificativ de magistrați, judecători și procurori, care au spus deschis că vor să se pensioneze pentru că nu mai suportă regimul actual și degradarea profesiei. Trebuie să îi înțelegem pe cei care vor să scape din acest infern ieșind la pensie, dar aceasta nu este o soluție. Problemele reale din Justiție sunt altele și trebuie abordate direct”, a afirmat Paleologu.

Este o mare greșeală ca magistrații să se agațe de pensiile speciale.

În intervenția sa, Theodor Paleologu a făcut referire și la reacțiile din interiorul sistemului judiciar.

„Procesele cognitive personale ale doamnei Arsenie sunt profund deficitare, în timp ce doamna Moroșanu arată că există oameni inteligenți și demni în magistratură”, a spus acesta.

Bomboana de pe colivă a fost apelul telefonic al doamnei Lia.

„Este imposibil să nu râzi, pentru că întreaga situație a căpătat accente de comedie”, a concluzionat Theodor Paleologu, în direct la Digi24.

Citește și:

Theodor Paleologu, despre presiunile din sistemul judiciar: „O tentativă de intimidare într-un stil mafiot”

Proteste pentru independența justiției, a cincea zi la rând. Mii de români cer demisii în vârful sistemului judiciar

Editor : Ș.A.