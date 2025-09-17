În jur de 200 de simpatizanţi ai fostului candidat la prezidenţiale Călin Georgescu s-au adunat miercuri dimineaţă în faţa sediului Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Ilfov, unde acesta s-a prezentat pentru controlul judiciar. El a declarat că „dosarul ca atare este o copie la indigo a dosarului din anul 2016 a președintelui Trump, cu aceleași acuze”.

La ora 10:20, susţinătorii adunați la IPJ Ilfov scandau „Libertate” şi „Georgescu preşedinte!”. Călin Georgescu a ajuns în jurul orei 11,00 și a făcut o declarație pentru presă.

Călin Georgescu: „Dosarul sau rechizitoriul de ieri, mai precis, este un discurs, atât. Iar dosarul ca atare este o copie la indigo a dosarului din anul 2016 a președintelui Trump, cu aceleași acuze, doar s-au schimbat actorii. Și așa cum s-a dovedit adevărul și s-a arătat adevărul în dosarul președintelui Trump, așa se va arăta adevărul aici. O țară dăinuiește prin cei curajoși care îndrăznesc și se stinge prin cei lași care se vând precum Iuda. Acum 2.000 de ani era un Iuda. Acuma sunt milioane de Iuda. Vinovăția creează minciuna, iar minciuna creează șantajul care conduce această țară”.

Călin Georgescu a spus că Charlie Kirk „este un erou” al întregii lumi, „un martir” care a fost executat ca rezultate al „acțiunii oligarhiei globalist-soroșiste”.

„Pentru America greu încercată, vă amintesc anul 2000, 11 septembrie, ideologia Globalist a înlocuit argumentul cu teroarea. Anul acesta, în 2025, pe 10 septembrie, oligarhia globalist-soroșistă a înlocuit argumentul cu glonțul. Charli Kirk este un erou nu doar al națiunii americane și al întregii lumi. Este un martir. A fost ucis printr-o execuție a ideologiei urii față de om, față de adevăr, față de libertatea de conștiință, față de libertatea de exprimare și față de Dumnezeu. Este rezultant a acțiunii oligarhiei globalist-soroșiste care a dezlănțuit dezumanizare a lumii cu un singur scop, controlul ei”, a declarat Georgescu.

El a mai declarat că „se dorește înlăturarea” sa de către această „oligarhie globalist-soroșistă” care recurge la justiție „asemenea unui glonț” și a argumentat cu patru motive.

„Deocamdată, în România, oligarhia globalist-soroșistă recurge la justiție, pe care o instrumentalizează asemenea unui glonț, cu scopul înlăturării mele, de a reda poporului român țara înapoi. Cu alte cuvinte, să fie România românilor, să fie o națiune liberă, suverană și demnă. Pe scurt, de ce se dorește înlăturarea mea? Unu, pentru că eu doresc fericirea, prosperitatea și demnitate a poporului meu, iar ei știu că vreau și că pot face asta. Doi, pentru că eu vreau ca România să devină ceea ce merită și anume placa turnantă a Europei, centrul deciziilor, nu periferia slugilor. Și ei știu că vreau și că pot face așa. Trei, pentru că eu doresc scoaterea României din mizeria economică în care a fost adusă de această oligarhie globalist-soroșistă împreună cu slugile lor de la București și pentru că noi suntem stăpâni pe resursele noastre, noi suntem stăpâni pe pământul nostru, noi suntem stăpâni pe destinul nostru. Numărul patru, pentru că eu vreau reforma morală a națiunii române și vreau ca cele două, românii, chiar în interiorul graniței și cea din exteriorul ei, să devină una”, a spus fostul candidat la președinția României, acuzat de complicitate la lovitură de stat.

Parchetul General l-a trimis în judecată, marţi, pe Călin Georgescu pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale. În total, procurorii au îndreptat în instanţă 22 de persoane în acest dosar, printre care şi fostul lider local Horaţiu Potra, potrivit comunicatelor oficiale.

Mobilizarea de miercuri a fost anunţată şi încurajată cu o zi înainte de liderul AUR, George Simion, care a făcut apel către susţinătorii „suveranişti” să vină la IPJ Ilfov la ora 10:00 pentru a-l sprijini public pe Georgescu. În intervenţia sa, Simion i-a îndemnat pe simpatizanţi, inclusiv pe cei din diaspora, să se alăture mişcării şi a reiterat ideea organizării în vederea alegerilor anticipate.

