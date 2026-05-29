Ce scrie presa străină despre incidentul provocat de prăbușirea unei drone pe un bloc din Galați

Incidentul petrecut în cursul nopții de joi spre vineri în Galați, unde o dronă s-a prăbușit o dronă pe un bloc de apartamente, soldat cu rănirea a două persoane și pagube materiale, este relatat de presa internațională, cele mai multe dintre acestea subliniind că este vorba despre teritoriul unei țări NATO și că nu este pentru prima oară când pe teritoriul României ajung drone sau fragmente de drone din conflictul din Ucraina. Incidentul a avut loc în contextul unui nou val de atacuri cu drone lansate de Federația Rusă asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei cu România.

Potrivit MApN, sistemele radar au detectat mai multe drone care evoluau în apropierea spațiului aerian românesc, una dintre acestea intrând pe teritoriul național și fiind urmărită până în zona de sud a municipiului Galați.

„Ministerul Apărării din România, țară membră a NATO, a declarat vineri că o clădire de locuințe din orașul Galați a fost lovită de o dronă rusă, în cadrul atacurilor asupra țintelor civile și a infrastructurii din Ucraina”, relatează, în cadrul rubricii live text referitoare la conflictul din Ucraina, cotidianul francez Le Monde.

Deutsche Welle subliniază că „Rusia a atacat în repetate rânduri portul ucrainean Reni de pe Dunăre, situat în apropierea orașului Galați. Resturi ale unor drone rusești au fost recuperate de mai multe ori în zona de frontieră a României. Potrivit autorităților, în urmă cu doar o lună, o dronă rusă s-a prăbușit în Galați, lovind o anexă a unei locuințe. Nu au existat victime”.

„Între timp, autoritățile locale din regiunea Odesa, situată în sudul Ucrainei, au anunțat pe Telegram că, în cursul nopții, zona portuară din Izmail a fost lovită de drone.

Conform postării, una dintre drone s-a prins în liniile electrice, provocând o întrerupere temporară a alimentării cu energie electrică în cinci sate.

Orașul Izmail, situat în apropierea frontierei cu România, găzduiește cel mai mare port ucrainean de pe Dunăre și este frecvent ținta atacurilor Rusiei datorită poziției sale strategice”, mai scrie Deutsche Welle.

Din Ucraina, Kyiv Independent relatează despre incidnetul din România, citând atât declarațiile Ministerului român al Apărării, cât și presa locală din Galați, reamintind incidente similare de pe teritoriul nostru și al altor state NATO. „Galati, situat în estul României, se află la doar 10 kilometri (șase mile) de punctul de întâlnire a granițelor dintre Moldova, România și Ucraina, în apropierea sudului regiunii Odesa.

Dronele rusești au pătruns în repetate rânduri pe teritoriul NATO, inclusiv în România, pe fondul atacurilor asupra orașelor ucrainene”, scrie Kyiv Independent.

„România, stat membru al NATO și al UE, a semnalat în repetate rânduri prezența unor fragmente de drone rusești și încălcări ale spațiului său aerian de când Moscova a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022. Însă ultimul incident marchează o escaladare gravă, întrucât o dronă rusă a lovit o clădire rezidențială situată pe teritoriul NATO și a provocat răniți în rândul civililor.

Atacul a avut loc în contextul în care Rusia a reluat în cursul nopții atacurile cu drone asupra țintelor civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea fluviului Dunărea, unde porturile ucrainene se află în imediata apropiere a frontierei cu România”, scrie și Kyiv Post.

France24 amintește că, „de la începutul ofensivei ruse împotriva Ucrainei în 2022, au fost detectate zeci de incursiuni ale dronelor, însă ultimul incident a fost primul caz în care o dronă a lovit o clădire rezidențială”.

„Două avioane de vânătoare F-16 au fost mobilizate de urgență după ce dronele au fost detectate în spațiul aerian românesc, a declarat Ministerul Apărării.

De asemenea, în timpul nopții a fost emisă o alertă de raid aerian la nivel național în țara vecină Ucraina, în anticiparea unor atacuri rusești, deși aceasta a fost ridicată dimineața”, notează France24.

POLITICO amintește că „luna trecută, două avioane britanice au fost mobilizate de urgență după ce drone rusești s-au apropiat de spațiul aerian românesc dinspre Ucraina, deși nu au tras, deoarece dronele nu au încălcat granița. Resturi provenite de la drone au căzut pe o fermă din localitatea românească Văcăreni”.

Pentru cotidianul francez Le Figaro, demn de notat este faptul că, „de la începutul ofensivei ruse împotriva vecinei Ucraine, în februarie 2022, au fost detectate în repetate rânduri incursiuni ale unor drone pe teritoriul României, dar este pentru prima dată când una dintre aceste aparate se prăbușește asupra unui bloc de locuințe”.

Informația a ajuns și în Canada, unde postul de radio ici.radio-canada.ca preia o știre difuzată de agenția de presă France Presse, amintind faptul că, „de câteva zile, Rusia amenință cu o escaladare a atacurilor asupra Ucrainei, ca răzbunare pentru un atac ucrainean care, potrivit Moscovei, a ucis 21 de persoane într-o școală situată pe teritoriul ucrainean ocupat de ruși”.

„Țările membre NATO care se învecinează cu Ucraina sau Rusia, precum România, Polonia și statele baltice, sunt expuse incursiunilor pe teritoriul lor ale unor drone provenind de la una dintre părțile beligerante.

Letonia, care se învecinează cu Rusia și cu Belarusul, aliat al Moscovei, și-a constituit joi un nou guvern, la două săptămâni după căderea celui precedent din cauza intruziunilor de drone care au scos la iveală slăbiciunile apărării aeriene a țării.

În cadrul vizitei sale la Vilnius din această săptămână, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a atribuit responsabilitatea pentru aceste încălcări Rusiei, acuzând-o că încearcă să destabilizeze societățile democratice din UE”, mai scrie ici.radio-canada.ca.

„Potrivit europenilor, Rusia deviază în mod deliberat de la traiectoria lor dronele ucrainene destinate să lovească instalații industriale și terminale petroliere din regiunea Sankt Petersburg, situată în Golful Finlandei.
Aceste incidente nu au provocat victime sau pagube materiale semnificative. Însă ele au scos la iveală deficiențele apărării aeriene a țărilor baltice, incapabile să neutralizeze o dronă rătăcită înainte ca aceasta să cadă pe teritoriul lor”, comentează sursa citată.

 

