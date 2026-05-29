Reacția MAE român după prăbușirea dronei la Galați: „O escaladare gravă şi iresponsabilă din partea Federatiei Ruse”

Pompieri si forte de ordine intervin dupa ce un bloc de locuinte din Galati a fost lovit de o drona, 29 mai 2026. Inquam Photos

Ministerul român de Externe (MAE) califică drept o escaladare gravă şi iresponsabilă din partea Federatiei Ruse incidentul produs la Galaţi, unde o dronă a căzut pe un bloc de locuinţe și a explodat şi anunţă că România va lua măsurile diplomatice necesare de răspuns la această gravă încălcare a dreptului international şi a spaţiului său aerian.

„O dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbuşit în Romania la Galati cauzând un incendiu pe acoperişul unui bloc de locuinţe. Două persoane au fost rănite uşor iar cladirea a fost evacuată. Avioane şi un elicopter aparţinând MApN au fost ridicate de la sol în momentul în care au apărut pe radar dronele ruseşti. Acest incident reprezintă o eacaladare gravă şi iresponsabilă din partea Federatiei Ruse. România va lua măsurile diplomatice necesare de răspuns la această gravă încălcare a dreptului international şi a spaţiului său aerian”, anunţă vineri dimineaţă MAE, citat de News.ro.

România a informat Aliaţii si scretarul general al NATO asupra circumstantelor şi a solicitat măsuri pentru accelerarea transferului de capabilităţi anti-dronă în România.

„Federaţia Rusă continuă sa fie un stat agresor care duce un razboi ilegal cu implicaţii grave pentru securitatea regionala şi siguranta cetățenilor.
Federaţia Rusa poartă direct responsabilitatea pentru aceste acţiuni grave şi iresponsabile. România va acţiona cu fermitate maxima pentru creşterea presiunii internaţionale asupra Federaţiei Ruse în vederea unei încetări imediate şi cuprinzătoare a focului”, transmite MAE.

