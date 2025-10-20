Live TV

Video Conspirațiile care au invadat internetul după explozia din Rahova. De la „bombă C-4” la „fiul unui general din CSAT”

Data actualizării: Data publicării:
Explozie în Rahova.
Explozie în Rahova. Foto: Inquam Photos/Tudor Pana
Din articol
De la tragedie la conspirație „Fiul unui general din CSAT” și narațiunea „dublului asasinat” Narațiuni false despre donații și fonduri publice „Trăim într-o lume în care realul și falsul se pot confunda ușor”

După explozia devastatoare din Rahova, care a distrus mai multe etaje ale unui bloc și a provocat trei morți și zeci de răniți, internetul s-a umplut de teorii conspiraționiste. Rețelele sociale au fost acaparate de narațiuni false care au transformat o anchetă despre o posibilă acumulare de gaze într-un scenariu de film, cu „bombe C-4”, un presupus „dublu asasinat” și povești despre „uciderea fiului unui general din CSAT”, despre care s-a spus că s-ar fi opus anulării alegerilor prezidențiale. Postări fără surse, dar intens distribuite, au alimentat suspiciunea publică și au deturnat atenția de la faptele reale.

De la tragedie la conspirație

La scurt timp după tragedia din Rahova, internetul s-a umplut de ipoteze neverificate. Printre primele care au circulat s-a numărat teoria potrivit căreia explozia ar fi fost provocată intenționat, „pentru că într-un apartament locuia o avocată implicată în dosare importante”.

Internauți au susținut, fără dovezi, că în bloc ar fi fost plantată „o bombă C-4”. În realitate, anchetatorii nu au confirmat nicio urmă de explozibil militar, iar datele de până acum indică o acumulare de gaze drept cauză probabilă a deflagrației.

Una dintre victimele exploziei este o avocată cu peste 25 de ani de experiență, care își desfășura activitatea profesională în apartamentul său de la etajul 5, complet distrus de suflul exploziei. De aici a pornit și teoria că femeia ar fi fost „ținta” unui atac, din cauza unor „dosare sensibile”.

Potrivit informațiilor confirmate din surse judiciare, nu există nicio dovadă care să lege explozia de activitatea profesională a avocatei. Ea ar fi reprezentat o singură persoană într-un dosar conex tragediei Colectiv, iar ipoteza unei legături directe cu ancheta respectivă rămâne pur speculativă.

„Fiul unui general din CSAT” și narațiunea „dublului asasinat”

O altă teorie virală a susținut că printre victime s-ar fi aflat „fiul unui general din CSAT” – o informație răspândită rapid prin postări fără documente, fotografii sau confirmări independente.

„Faptul că și avocata din cazul Colectiv, și fiul generalului Ionescu, singurul din CSAT care s-a opus anulării alegerilor, au murit în această explozie, chiar nu vă dă cu virgulă?”, scria un utilizator pe Facebook, insinuând un „plan de eliminare” a celor două persoane.

Cronologiile oficiale publicate ulterior de autorități au infirmat existența vreunei rude de general printre victime.

Narațiuni false despre donații și fonduri publice

Pe rețelele sociale a mai circulat și o altă teorie, potrivit căreia primarul ar fi deschis conturi de donații pentru sinistrați, dar banii ar fi ajuns „în buzunarul lui”. Alte postări au asociat presupusele fonduri cu ajutoarele oferite refugiaților ucraineni sau Republicii Moldova.

Nicio instituție nu a confirmat existența vreunei fraude, iar campaniile de sprijin pentru victimele exploziei au fost derulate transparent de ONG-uri și autoritățile locale, sub coordonarea Primăriei Sectorului 5.

„Trăim într-o lume în care realul și falsul se pot confunda ușor”

Ministerul Afacerilor Interne a reacționat în contextul valului de dezinformare, avertizând asupra riscului răspândirii conținutului fals în mediul online.

„Trăim într-o lume în care realul și falsul se pot confunda ușor. Protejați-vă de dezinformare: verificați sursa, fiți atenți la detalii care nu par naturale și urmăriți canalele oficiale pentru informații sigure. Înainte să distribuiți, gândiți-vă dacă răspândiți adevărul sau o iluzie.”

Citește și: Pregătiri pentru demolare în Rahova, după explozia devastatoare. Locatarii intră sub escortă să își recupereze bunurile

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rene Benko
1
Imperiul de 27 de miliarde de dolari care s-a făcut scrum. Cum a ajuns după gratii unul...
Polish Border Guard officer at the Poland-Belarus border
2
Grănicerii polonezi au descoperit un tunel folosit pentru treceri ilegale ale frontierei...
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
3
Inginer structurist, despre blocul din Rahova: Ar fi avut nevoie de „operațiuni de...
Lingouri de aur
4
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le...
profimedia-0975326545
5
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
Victor Pițurcă a văzut cu ochii lui ce a făcut Gigi Nețoiu și a rămas "mască": "E ceva incredibil!"
Digi Sport
Victor Pițurcă a văzut cu ochii lui ce a făcut Gigi Nețoiu și a rămas "mască": "E ceva incredibil!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_01_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Pregătiri pentru demolare în Rahova, după explozia devastatoare...
Tudorel Toader la o sedinta
Tudorel Toader spune că CCR va respinge reforma pensiilor...
seismograf
Val de cutremure de suprafață în România: 8 seisme în câteva zile...
avion la baza aurel vlaicu buzau
Imaginile unei tragedii evitate la limită. Un avion a aterizat de...
Ultimele știri
Incendiu devastator în Franța: cel puțin patru persoane au murit după ce blocul în care locuiau a fost cuprins de flăcări
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe vehicule din coloana oficială vicepreședintelui
Cum a fost salvat un bărbat cu o boală gravă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Explozie într-un bloc din Rahova.
Care este starea victimelor exploziei din Rahova, internate la spitalele Floreasca și „Grigore Alexandrescu”
explozie puternica bloc in bucuresti, pereti cazuti de la etaj
Prefectul Capitalei: Apar imagini cu oameni care intră într-un bloc afectat de explozie, dar nu sunt din Rahova. Avertisment de la MAI
Olexander Yavtushenko (1)
Pașaport diplomatic. Mințile noastre, miza Războiului Tăcut
557740065_1148630574069907_8192328701851305059_n
Ce arată raportul Inspectoratului de Stat în Construcții despre pagubele produse liceului Bolintineanu de explozia din Rahova
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_04_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Primul raport al ISC legat de blocul din Rahova afectat de explozie: „Prezintă risc ridicat”. Bujduveanu: Demolarea, luată în calcul
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă din 21 octombrie pune reflectorul pe relații. Ce schimbări majore aduce acest moment pentru fiecare...
Cancan
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
Fanatik.ro
Neluțu Varga a anunțat noul președinte de la CFR Cluj. „A fost o decizie grea!”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Cum a încercat să fugă din România unul dintre cei mai cunoscuți conducători din fotbalul românesc. Nadia...
Adevărul
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost...
Playtech
Tabel: Noile vârste standard de pensionare pentru femei și bărbați, potrivit noii Legi a Pensiilor. Stagiile...
Digi FM
Makaveli, dus la Poliţie pentru audieri după ce a încercat să forțeze perimetrul de siguranţă din zona...
Digi Sport
Cristi Chivu i-a lăsat ”mască” pe italieni! Ce le-a spus la microfon, după marea victorie din Italia
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
„Black Phone 2” cu Ethan Hawke domină box office-ul nord-american. „Un început excelent pentru al doilea...
Adevarul
Drumul spre nicăieri: cum a cheltuit guvernul lui Viktor Orban banii europeni pe un terminal logistic care nu...
Newsweek
Care pensii vor fi virate cu 2 zile întârziere în noiembrie? Care pensionari iau bani în plus?
Digi FM
Cine este Vasilica Enache, avocata care a murit în explozia din Rahova. Blocul i-a fost și casă, și birou...
Digi World
De ce trăiesc femeile mai mult decât bărbaţii? Secretul evolutiv descoperit la peste 1.000 de specii
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Kevin Costner e istorie. Fosta lui soție s-a căsătorit cu prietenul actorului, la mai puțin de doi ani de la...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu