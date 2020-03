Gazetarul Cristian Tudor Popescu crede că Ludovic Orban „se roagă să aibă coronavirus”, după ce prim-ministrul interimar și desemnat al Guvernului României a intrat în izolare la Vila Lac. Gazetarul spune, la emisiunea „Cap Limpede” că acest lucru „ar mai șterge din ridicolul persoanei domnului Orban”.

„Intră în izolare la vilă! Cum o fi sunat asta: «Mă duc la vilă să mă izolez...», la Vila Lac, aia a lui Ceaușescu. În vreme ce zac niște oameni prin așa-numita carantină, unde din câte am văzut și am auzit sunt niște condiții subumane pentru mulți dintre ei să stea în așa-zisele locuri de carantină. Iar domnul premier fost și viitor se izolează la Vila Lac. N-am înțeles de ce trebuie să se autoizoleze la vilă. Deocamdată nu are nicio problemă, așteaptă rezultatul testului. Nu se putea duce într-o unitate militară care să-i fie pusă la dispoziție, într-o clădire de-asta cu funcțiuni. Pentru a conduce statul de acolo.

Doar dacă au fost instalat, dacă s-a gândit dinainte că se va autoizola acolo și și-a instalat tehnologie pentru că ea nu exista la vila lac. Dar cum sună...

O să vedem acum dacă premierul Orban are coronavirus sau nu, dar eu cred că ar fi bine pentru el să aibă. Cred că se roagă să aibă coronavirus. Pentru că asta, coronavirusul, ar mai șterge din ridicol, din ridicolul persoanei domnului Orban. Ați văzut că dânsul, sesizând că în zilele acestea, cu premier desemnat Cîțu și cu el interimar, în săptămâna aceasta, cel care a fost premier de facto în fața televizoarelor, cel care a luat prim planul mediatic a fost Raed Arafat.

El a vorbit, el a spus, «se face cutare, se drege», stând în capul mesei, spunându-le celorlalți miniștri. Și acum domnul Orban vrea să recupereze. L-ați văzut cum se împingea cu ministrul Sănătății la microfon? A început să vorbească de chestiuni tehnice, epidemiologice. De operaționalitate epidemiologică. E specialitatea dânsului? Nu! Cu ministrul Sănătății lângă el. Dar omul simte nevoia să recupereze în plan mediatic și a spus la un moment dat: «Stați liniștiți! Guvernul e în dispozitiv de luptă». De luptă. «Și suntem pregătiți să luptăm și să ne sacrificăm. Și eu sunt pregătit de datorie și sacrificiu». Sacrificiu. Adică el se eroizează acum încercând să șteargă ridicolul, luptă, sacrificiu. Deci un coronavirus pentru dânsul acum ar fi mană cerească, iată. «Deci și bolnav, ministrul continuă din Vila Lac, de acolo, să conducă întreaga țară. E un erou.»Poate așa să se mai salveze din tot ce a făcut în ultimele luni”, a spus gazetarul Cristian Tudor Popescu la Digi24.