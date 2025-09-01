Live TV

Echinocțiul de toamnă 2025: Momentul care marchează începutul oficial al toamnei astronomice. Când trecem la ora de iarnă

Data publicării:
Echinocțiul de toamnă 2025. Foto Getty Images
Echinocțiul de toamnă 2025. Foto Getty ImagesEnglish Peak District National Park. UK.
Din articol
Echinocțiul de toamnă 2025 Ce este un echinocțiu Ce este solstițiul de iarnă Când trecem la ora de iarnă 2025

Pe 22 septembrie 2025, la ora 21:19 (ora României), are loc echinocțiul de toamnă, un fenomen astronomic ce marchează trecerea oficială de la vară la toamnă în emisfera nordică. Începând de la această dată, durata zilelor va continua să scadă, iar cea a nopților să crească, până la data de 21 decembrie, când va avea loc momentul solstițiului de iarnă.

Echinocțiul se produce de două ori pe an. Primul are loc în jurul datei de 20 martie, atunci când Soarele trece peste ecuatorul ceresc din emisfera sudică în cea nordică. Acest moment marchează echinocțiul de primăvară în emisfera nordică și, simultan, echinocțiul de toamnă în emisfera sudică.

Echinocțiul de toamnă 2025

„Punctul echinocțiului de toamnă, numit și punct autumnal , se află pe sfera cerească la intersecția eclipticii (proiecția pe sfera cerească a planului orbitei Pământului) cu ecuatorul ceresc, pe care Soarele îl traversează la aceasta dată, trecând din emisfera nordică a sferei cerești în cea sudică.”, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”

Fiind situat în dreptul ecuatorului ceresc, la această dată, Soarele răsare exact la est și apune la vest, ceea ce face ca ziua și noaptea să aibă durate aproape egale la toate latitudinile. O excepție apare în regiunile polare: în zona Polului Nord începe lunga noapte polară, care va dura șase luni, iar în zona Polului Sud debutează ziua polară, cu Soarele vizibil permanent la orizont până la echinocțiul de primăvară.

Ce este un echinocțiu

Cuvântul „echinocţiu” derivă din cuvântul francez „équinoxe”, care, la rândul lui, provine din latinescul „aequinoctium”, format din „aequus”, tradus prin „egal” şi „nox”/„noctis” tradus prin „noapte”. Termenul de echinocțiu sau echinox face referire la fenomenul astronomic, din fiecare toamnă și primăvară, când ziua este egală cu noaptea în orice loc de pe Pământ, fiecare având aproximativ 12 ore.

Fenomenul se produce de două ori pe an, primăvara și toamna, atunci când axa Pământului nu este înclinată nici spre Soare, nici în direcția opusă, iar razele solare cad perpendicular pe ecuator.

Echinocțiul de toamnă nu este numai un reper astronomic, ci și unul cultural. Din această zi, în emisfera nordică nopțile devin treptat mai lungi decât zilele, până la solstițiul de iarnă din decembrie. În multe culturi, echinocțiul a fost asociat cu finalul sezonului agricol și cu ritualuri de recunoștință pentru roadele obținute.

Ce este solstițiul de iarnă

Solstițiul de iarnă este un fenomen care marchează începutul iernii astronomice în emisfera nordică. El are loc atunci când Soarele atinge cea mai joasă înălțime pe cer de-a lungul anului, iar durata zilei este cea mai scurtă, în timp ce noaptea devine cea mai lungă.

„La data solstițiului de iarnă, Soarele răsare cu 23° 27′ la sud de punctul cardinal est și apune tot cu același unghi spre sud față de punctul cardinal vest. La momentul amiezii el “urcă”, ținând cont de latitudinea medie a tării noastre, de 45°, la numai 21° față de orizont.

În consecință, la această dată, durata zilei are valoarea minimă din an, de 8 ore și 50 minute, iar durata nopții are valoarea maximă, de 15 ore și 10 minute (pentru București).”, conform Observatorului Astronomic.

În 2025, solstițiul de iarnă va avea loc pe 21 decembrie, în jurul orei 17:03 (ora României). De atunci, zilele vor începe treptat să crească în durată, până la echinocțiul de primăvară din martie.

Când trecem la ora de iarnă 2025

În fiecare an, România, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, trece oficial la ora de iarnă în ultima duminică din luna octombrie. În 2025, acest lucru se va întâmpla în noaptea de 25 spre 26 octombrie. La ora 04:00 dimineața (ora de vară), ceasurile se dau înapoi cu o oră, revenind la 03:00.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
1
Reforma administrației locale a fost amânată două săptămâni la cererea PSD. Ilie Bolojan...
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
2
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
harta moldova romania ucraina marea neagra
3
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea...
ploaie
4
ANM a actualizat prognoza: zonele în care va fi cod portocaliu de furtuni. Meteorologii...
masini strada trafic generic piata auto shutterstock
5
Schimbări legate de numerele de înmatriculare, din 17 septembrie. Ce trebuie să știe...
Cum l-au numit italienii pe Nicolae Stanciu, după ce l-au văzut 65 de minute cu Juventus
Digi Sport
Cum l-au numit italienii pe Nicolae Stanciu, după ce l-au văzut 65 de minute cu Juventus
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
dominic fritz sustine un discurs
Dominic Fritz spune că în coaliție s-a ajuns „într-un punct bun”...
profimedia-0831729084
„S-a îndopat cu resursele noastre”. Revolta unei foste colonii...
sigla interpol
„Introvertita”: Interpolul cere ajutor pentru identificarea unei...
profimedia-1032912429
Europa are un plan „destul de precis” pentru trimiterea de trupe în...
Ultimele știri
Guvernul își angajează răspunderea pe cinci proiecte din pachetul doi de reformă. Senatul și Camera, în ședințe comune succesive
Calendar ortodox septembrie 2025: Sărbători religioase importante, marcate cu cruce roșie în prima lună a noului an bisericesc
Proteina-cheie care „dirijează” grăsimile din celule: noua descoperire care ar putea ajuta la combaterea obezității și diabetului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
vreme, ploaie, toamna, umbrela
Cum va fi vremea în septembrie. Cât persistă valul de căldură și unde sunt așteptate ploi
Vladimir Putin își pune o pereche de căști pe urechi
Experții ruși nu cred în întâlnirea Putin-Zelenski. Cauza ar fi vremea
Dan Brown
Autorul romanului „Codul lui Da Vinci” revine în librării cu un nou volum. Romanul „The Secret of Secrets” apare la toamnă
tren CFR în gară
80 de trenuri vor sta o oră în gări, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pentru trecerea la ora oficială de iarnă
Sleeping handsome man being awakened by an alarm clock
Cum ne afectează trecerea la ora de iarnă: dormim mai mult, dar nu mai bine. Sfaturile experților
Partenerii noștri
Pe Roz
A vrut să scape de stilul de viață „mizerabil” din Londra și s-a mutat în Dubai, dar acum regretă: „Totul e...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Fanatik.ro
Sebastian Colțescu, dialog halucinant cu Mihai Pintilii la CFR Cluj – FCSB 2-2: „Lasă, că îl sun pe Gigi...
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
Ce faci în caz de probleme medicale dacă nu mai ești asigurat după 1 septembrie 2025? „Asta este singura...
Adevărul
Cultura care ar putea revoluționa agricultura românească, odată cu anunțul construcției unei fabrici de...
Playtech
Româncă din Londra, victima hoților în doar 15 minute: „Mi-au spart mașina cât eram la bancă”. Ce răspuns a...
Digi FM
Resentimente şi furie. Cum s-a destrămat The Police. Sting, dat în judecată de foștii colegi. Îi cer...
Digi Sport
FCSB a ratat marea lovitură: 18.600.000 de euro! Anunțul făcut de UEFA
Pro FM
Taylor Swift a purtat bijuterii de aproape 1 milion de dolari, la ședința foto dedicată viitorului ei album
Film Now
Kim Novak, starul din Vertigo, viață trăită fără regrete. Sigură pe ea și la 92 de ani: Nu am fost dispusă să...
Adevarul
Scene uimitoare într-o urmărire pe o autostradă. Poliția a dezmembrat din mers o mașină furată
Newsweek
S-a pensionat după 35 ani cu 1.400 lei. Cu aceeași vechime alt pensionar a luat 6.700 lei. De ce?
Digi FM
Olivia Steer, mai discretă ca niciodată. Decizia surprinzătoare luată înaintea zvonurilor de divorț
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Kim Novak, starul din Vertigo, viață trăită fără regrete. Sigură pe ea și la 92 de ani: Nu am fost dispusă să...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie