România găzduiește în aceste săptămâni cel mai mare exercițiu NATO organizat anul acesta pe teritoriul țării, la care participă mii de militari și sute de vehicule blindate. În perioada următoare, românii vor vedea pe autostrăzi, în gări sau pe aeroporturi numeroase transporturi de tehnică militară, parte a pregătirilor pentru exercițiul DACIAN FALL 2025.

Sâmbătă, la aeroportul din Brașov, a aterizat o aeronavă a Forțelor Aeriene Franceze, la bordul căreia se aflau 190 de militari francezi și aproximativ 4 tone de echipamente militare, printre care arme, veste antiglonț și materiale de protecție.

Franța a trimis în total 2.400 de militari pentru acest exercițiu, la care participă soldați din 10 state membre NATO. În ultimele săptămâni, au fost aduse în România peste 1.200 de vehicule militare, de la transportoare blindate până la tancuri și obuziere.

Exercițiul, care va dura aproximativ trei săptămâni, se va desfășura în cele mai importante poligoane și baze de antrenament din România: Cincu, Capu Midia, Babadag și alte puncte strategice considerate esențiale pentru apărarea țării în cazul unui atac.

DACIAN FALL 2025

Exercițiul DACIAN FALL 2025 reunește 5.000 de militari din zece țări aliate, fiind un test major al capacității de reacție a NATO în cazul unui atac asupra unui stat membru. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat la sfârșitul lunii septembrie, la Digi24, că deplasările de trupe și echipamente militare sunt parte normală a pregătirilor pentru acest exercițiu și a făcut un apel la calm.

Ministrul a subliniat că astfel de exerciții sunt esențiale pentru consolidarea apărării colective, în contextul tensiunilor regionale generate de agresiunea Rusiei asupra Ucrainei.

„Vor fi aproximativ 5.000 de soldați și 800-900 de mijloace mecanizate care vor veni în România. Deplasarea dinspre aliații NATO spre România practic a început și în 20 octombrie vom va începe acest exercițiu până în 13 noiembrie. Franța va face un efort considerabil în acest exercițiu ș, din nou, va fi un exercițiu NATO. Nu e un exercițiu al României”, a precizat Moșteanu.

De ce vor vedea românii tehnică militară transportată prin țară

Potrivit Ministerului Apărării, transporturile de echipamente și trupe NATO vor fi vizibile în toată țara în perioada următoare, deoarece:

Unitățile militare se deplasează către poligoanele de instruire din mai multe județe;

Echipamentele sunt aduse pe cale aeriană, rutieră și feroviară din statele aliate;

Antrenamentele implică deplasări și exerciții sincronizate pentru testarea capacității de reacție rapide a NATO;

Majoritatea deplasărilor se fac noaptea sau în afara orelor de vârf, pentru a limita disconfortul populației și traficul civil.

Peste 5.000 de militari cu 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate – Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania – vor participa, între 20 octombrie și 13 noiembrie 2025, la exercițiul multinațional DACIAN FALL 2025 (DAFA 25), desfășurat pe teritoriul României și Bulgariei, mai arată Ministerul Apărării.

Editor : M.I.