Un incendiu a izbucnit, joi, la Ministerul Finanțelor, la ultimul etaj al instituției. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale și au stins focul în scurt timp. Traficul în zonă este blocat.

Alerta de incendiu s-a dat joi, la prânz. Unul dintre angajații Ministerului Finanțelor a sunat la 112 și a spus că vede fum în interiorul clădirii.

Pompierii au trimis imediat mai multe mașini de intervenție. În momentul în care au ajuns acolo, salvatorii au văzut fumul și și-au dat seama că incendiul a apărut într-o zonă în care erau depozitate gunoaie.

„În urmă cu scurt timp, am intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la o clădire din Strada Apolodor, unde a fost observată degajare de fum la acoperiş. În urma recunoaşterii efectuate de primele echipaje ajunse la caz a rezultat faptul că ard deşeuri într-un canal tehnologic”, a informat Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).

Incendiul a fost stins în scurt timp, însă imediat după ce a fost dată alerta, angajații ministerului au ieșit din clădire. Este posibil ca în câteva zeci de minute aceștia să se întoarcă la muncă, pentru că nu au existat probleme foarte mari.

Focul nu s-a extins în alte părți ale clădirii și nu au fost persoane rănite. În zonă, din cauza intervenției pompierilor, traficul este blocat.

