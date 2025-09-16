Live TV

Răfuiala din Craiova, soldată cu moartea unui om, a fost premeditată. Este pista luată în calcul de anchetatori după ce în posesia lor au ajuns înregistrări ale amenințărilor dintre bătăușii cu bâte și topoare. Procurorii au emis nouă mandate de arestare. Unul dintre ele, pe numele tatălui tânărului ucis. Doi dintre scandalagii sunt sunt căutați și acum de poliție. În plus, alți 4 bărbați au fost reținuți chiar la priveghiul victimei.

Au fost noi audieri noaptea trecută, dar și noi rețineri în urma acestei răfuieli în stradă, în urma căreia un bărbat de 37 de ani și-a pierdut viața. Iar acum, după ce au apărut mai multe imagini cu conflictul, dar și cu amenințările care au avut loc anterior acestui conflict, anchetatorii au audiat și alte persoane.

Polițiștii au făcut 5 rețineri noaptea trecută.

Vorbim, pe de o parte, de tatăl bărbatului care și-a pierdut viața în urma acestui conflict. El a fost ridicat de către procurori și polițiști după ce a fost externat - el fiind internat imediat după acest conflict, pentru că a suferit mai multe leziuni în urma agresiunii, iar a cerut acesta. Ieri a cerut să fie externat pentru a participa la înmormântarea fiului.

Însă în momentul în care a fost externat, el a fost ridicat de către polițiști și procurori, iar pe numele lui a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, iar astăzi urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.

Au continuat audierile, au continuat verificările, iar alte patru persoane au fost ridicate chiar de la priveghi. Au fost și audiați și reținuți pentru 24 de ore.

Scenele de coșmar din plină stradă au pus pe jar poliția din toată țara, care a mobilizat peste o sută de mascați pe străzile din cartier după răfuiala fatală între clanuri. Informații publicate de sindicaliști din Poliție arată că măcelul ar fi fost premeditat: liderii familiilor s-au lăudat public, pe rețelele sociale, că se vor răzbuna violent.

- Am făcut o greșeală, nu știu dacă are înregistrată asta, că am băgat cu pistolul cum a tras cu el după ei.

- După cine?

- După ei, cum au fugit.

- Ai tras, păi ți-ai luat din alea?

- Am, vere, tot ce trebuie, eu,sunt pregătit, că nu sunt fraier.

Filmările sunt acum probă la dosar.

Georgian Drăgan, purtător de cuvânt al IGPR: Autorul omorului este prins, a fost reținut și ulterior arestat preventiv de către instanță. Mai avem alte două persoane reținute și ulterior arestate preventiv pentru tulburarea liniștii publice și încăierare.

Ancheta a dezvăluit că războiul dintre familii a plecat de la o căsătorie eșuată, urmată de refuzul familiei băiatului de a returna banii dați drept zestre fetei: 50.000 de euro.

Mascații patrulează constant în zona în care a avut loc crima pentru a preveni un nou conflict.

- Bine fac, ar trebui să stea mai mult, că o să se întâmple alte treburi mai... Te simți mai în siguranță.

- Mi-e frică, nu am văzut niciodată așa ceva. Atâta lume, atâtea mașini, atâta poliție de multă. Când au auzit am rămas așa... să omori un om!

Toți cei implicați în scandal au ajuns la spital. Unul dintre ei a fost externat și este acum în arestul poliției, iar alți trei au rămas internați.

Cristiana Geromăneanu, purtător de cuvânt SJU Craiova: Ceilalți trei sunt în continuare pe secții, primesc tratament de specialitate, sunt permanent monitorizați până când se va decide externarea lor.

În total, nouă mandate de arestare au fost emise de procurori – pentru omor, tentativă de omor și tulburarea ordinii publice.

