Explicația deciziilor rapide luate în lume după apariția noii tulpini de coronavirus. Arafat: Poate crește brusc numărul de cazuri

Noua tulpină de coronavirus detectată în Marea Britanie poate avea o contagiozitate cu până la 70% mai mare, ceea ce poate duce la o creștere bruscă a numărului persoanelor infectate, punând o presiune și mai mare asupra sistemelor de sănătate. Șeful DSU, Raed Arafat, spune că nu există indicii că simptomele ar fi diferite față de varianta deja existentă în cea mai mare parte a lumii.

„Tulpina are o contagiozitate mai mare, nu înseamnă că crește șansă că cei care se îmbolnăvesc să aibă o formă mai gravă prin noua tulpină, ea duce la simptomele de agravare pe care le are și cea predominantă, dar faptul că se răspândește mult mai reprede, e cu 70 la sută mai agresivă, normal că poate să crească brusc numărul celor infectați. Ăsta e motivul pentru care preventiv s-au luat mai multe restricții în celelalte țări, în așteptarea unei analize mai clare. Franța a luat decizia de a închide transporturile aviaticeși feroviare până ce, în 48 de ore, să se ajungă la o analiză mai amplă. Noi am luat decizia pe 14 zile, sunt țări care au luat pe 10 zile”, a spus Arafat la Digi24.

„Urmează să analizăm situația, dacă vedem că nu mai necesită aceste măsuri, putem renunța la ele. Reacția noastră e una normală și așteptăm să vedem care vor fi deciziile la nivel european”, a adăugat el.

Arafat mai spune că, din ce se știe până acum, noua tulpină nu va reduce impactul vaccinului.

„Apariția mutațiilor e un lucru normal, unele pot fi minore, altele majore. La acest moment, această mutație nu are impact asupra schimbării gravității cazului în care cel infectat să fie mai grav, dar duce la răspândirea mai rapidă și asta poate avea impact asupra sistemului sanitar”, a spus el.

